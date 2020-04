Andrés Iniesta relata en una entrevista a varios medios, concedida con motivo del lanzamiento del documental sobre su carrera Andrés Iniesta. El héroe inesperado —producido por Rakuten TV y disponible desde el próximo 23 de abril—, cómo está llevando el confinamiento en Kobe, la ciudad japonesa a la que llegó hace casi dos años (agosto 2018) para militar en la Liga nipona tras su paso por el FC Barcelona, en concreto en las filas del Vissel Kobe.

"Al principio, dentro de todas las precauciones, podíamos hacer vida normal. De hecho, nosotros estábamos entrenando. Pero desde principios de abril ya estamos todos en casa. Hubo dos casos de coronavirus en el equipo, uno de un miembro del staff y otro de Sakai, un compañero, así que nos mandaron a todos a casa, también porque la Liga se ha retrasado, de momento, hasta junio", relata el de Fuentealbilla a El Mundo.

"El confinamiento no es tan duro como en España, podemos salir a dar un paseo, con muchas precauciones, y los restaurantes, aunque no todos ni todo el tiempo, están abiertos. Está siendo más duro en Tokio", desvela un Andrés Iniesta que dice que en estos tiempos tan difíciles del coronavirus, "el dinero y la fama no sirven de nada".

"Es difícil que alguien que no tiene todas esas cosas que yo tengo, comprenda que yo diga que no sirven de nada el dinero y la fama. Pero es verdad que, aunque tengas todo lo del mundo, si estás vacío por dentro... Las personas, da igual el dinero, tenemos los mismos sentimientos, los mismos miedos, las mismas alegrías... Y ahí todos estamos cortados por el mismo patrón. Todo lo demás son accesorios. Evidentemente, los que tenemos los privilegios tenemos que saber aprovecharlos, y estar agradecidos por tenerlos, pero el trago que pasé lo pasé como persona, no lo pasé mejor o peor por tener más o menos dinero", señala en este sentido.

En otro orden de cosas, Iniesta cree que un eventual regreso de Xavi Hernández al Barcelona como entrenador sería "una gran noticia", y no descarta sentarse en los banquillos junto a su excompañero en el futuro. "No suena mal", respondía el manchego ante la pregunta de si se veía algún día repitiendo en los banquillos la pareja estelar que formaba con Xavi en el centro del campo del Barça y de la selección española. Sin embargo, el actual futbolista del Vissel Kobe nipón dice que se trata de una "hipótesis" y de "cosas complicadas que se den, aunque no imposibles" debido al "timing", a las edades de ambos y a sus situaciones actuales.

Asimismo, Iniesta reconoce que sus inicios en la Masía "fue lo más difícil de superar a nivel personal. A nivel deportivo hay muchas otras situaciones que forman parte del juego, del aprendizaje, de las lesiones y de circunstancias no tan relevantes (...). Fue el paso más importante y el más duro por circunstancias como tener 12 años o separarme de mi familia, con la que siempre he estado muy unido. Ese paso fue terrible en el nivel personal, pero en el deportivo todo el mundo hubiera querido estar en ese lugar", explica.

Echando la vista atrás, considera que fueron muchos los que le influyeron positivamente. "Es difícil quedarte con personas determinadas. En mi vida he tenido una gran confianza en mis posibilidades, pero sin todo lo que he tenido a mi alrededor hubiese sido muy difícil avanzar. Quedarme con personas determinadas sería injusto... Y en el documental salen prácticamente todas ellas", añade.

Y señala que su objetivo "a corto plazo en Japón es seguir ganando. Conseguimos la Copa del Emperador en enero, luego ganamos la Supercopa de Japón... Los objetivos al haber ganado títulos van subiendo, y el reto como club y a nivel personal es la J-League, que es el título de la continuidad y la constancia", finaliza.