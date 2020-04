Joan Laporta ha dicho que quiere volver a ser presidente del FC Barcelona para solucionar la "precaria situación económica" de la entidad y confirma que ya está "reuniendo a gente de confianza para presentar un proyecto" en las elecciones de 2021.

"Queremos volver a recuperar el prestigio del club. Estoy reuniendo a gente para presentar un proyecto. Cada vez me hace más ilusión. Me gustaría volver, me hace ilusión y tengo margen. Decidiré a finales de este año o el año que viene", ha anunciado Laporta en declaraciones a Gol.

"El Barça es el club de los 3.000 millones: 1.000 de ingresos, 1.000 de gastos y 1.000 de deuda. Hay que pensar muy bien cómo se revierte la precaria situación económica del club. Tal y como pinta puede ser que no se llegue a los ingresos previstos", añadió Laporta en una entrevista tan sólo unos días después de la dimisión de seis miembros de la Junta Directiva de Josep Maria Bartomeu y el Barçagate.

"Es un proyecto que tengo presente. Es posible presentar una propuesta creíble y que sirva para mejorar la imagen institucional del Barça", sentenciaba Laporta, que fue presidente culé desde 2003 a 2010. En su mandato se consiguieron cuatro Ligas, dos Champions, un Mundial de Clubes, y dos Ligas y una Euroliga en baloncesto, entre otros éxitos.

Lo que no quiso confirmar Laporta es si en su proyecto contará con Xavi Hernández, ni valorar si el excapitán del Barcelona ya está preparado para coger las riendas del primer equipo. "Yo no debo decirlo, debe ser Xavi, que sabe mucho más de fútbol que yo y es muy listo, quien decida. Cuando le hicieron la propuesta dijo que no y me pareció muy prudente. Le oí unas palabras y pensé que sabía bien lo que decía, que era consciente de que necesitaba tiempo", concluyó Joan Laporta.