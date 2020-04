Joao Félix es "feliz en el Atlético" y Morata lamenta haber vestido otras camisetas

Dos declaraciones que harán muy feliz a la afición del Atlético de Madrid y puede que no a la de otros equipos. Tanto Joao Félix como Álvaro Morata han sido noticia en las últimas horas recalcar su compromiso y su felicidad vistiendo la camiseta del conjunto colchonero.

En primer lugar destacan las palabras de Morata en una conversación por Instagram con el tenista italiano Fabio Fognini. El 9 español fue contundente: "Cuando era niño jugaba en el Atlético de Madrid. Al crecer sentí un poco de presión sobre cómo estaba cambiando el fútbol y or eso decidí irme al Getafe por una temporada para después irme al Real Madrid. Pero yo iba con mi padre al Vicente Calderón y mi sueño siempre ha sido jugar allí".

Morata fue contudente en sus primeras palabras, pero tampoco le tembló la voz a la hora de reiterar que su verdadero sueño siempre fue jugar para el Atlético: "Lamentablemente tuve que vestir otra camiseta que no ha sido la del Atlético de Madrid, pero siempre he sido del Atleti. Lo que he vivivo en otras épocas queda, pero ahora soy feliz".

Por otro lado, palabras de Joao Félix en los medios televisivos del Benfica. El luso reitera que es feliz: "Me siento muy feliz. Es un sueño para cualquier jugador poder jugar en uno de los mejores equipos del mundo. El Atlético es uno de ellos. Tenía varios clubes interesados, pero terminé eligiendo el Atlético porque era el que más me gustaba y creo que me dará las mejores condiciones para poder evolucionar en mi carrera. Trabajamos muy bien y eso es positivo".