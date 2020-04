Reaparece Sandro Rosell: "Ficharía a Neymar con una cláusula de rendimiento"

Ha pasado un año desde que la Audiencia Nacional declarase inocente a Sandro Rosell tras estar dos años en la cárcel con un régimen de prisión preventiva y ya está sobre la mesa la primera entrevista que el expresidente azulgrana ha concedido a un medio de comunicación. En este caso ha sido a Mundo Deportivo.

Varios han sido los temas sobre la mesa, como por ejemplo la posibilidad de ver a Rosell nuevamente como presidente del Barcelona, algo que descarta: "Le prometí a mi madre que mientras ella esté viva no me presentaría al Barça, y espero que viva 150 años. Si no hubiera sido presidente del Barça no hubiera ido a la cárcel. Ni hubiera tenido una persecución fiscal tan agresiva que aún sigo teniendo, 72 actuaciones de la Agencia Tributaria".

Descarta su vuelta al palco, pero no duda en hablar de lo que haría él si fuese presidente y si tuviese la opción de fichar a Neymar: "Desde un punto deportivo, sin duda ficharía a Neymar. Pero con un contrato variable ligado a resultados deportivos y a resultados sociales y de comportamiento. Por escrito".

Ficharía a Neymar porque Sandro Rosell le considera esencial para acompañar a Messi, al que considera, como no, el mejor sin discusión. Eso sí, Ronadinho siempre estará en su corazón: " Messi es el mejor de la historia del fútbol, todas las temporadas. Aunque para mi, y no soy objetivo, Ronaldinho fue igual de bueno o mejor que Messi durante un par de temporadas".

Por último cabe destacar que Sandro Rosell defiende la labor de Josep Maria Bartomeu al frente del club pese a todos los escándalos que está viviendo el Camp Nou: "Guste o no guste el Barça es una institución presidencialista y en consecuencia, el presidente ha de sentirse apoyado por sus directivos. Ya hay suficientes ataques externos como para tener debilidades internas, con lo que me parece muy bien que el presidente haga un equipo a su medida en el que se sienta cómodo. Veo a Bartomeu fuerte, sí".