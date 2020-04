Coronavirus: Inglaterra clama contra Özil por no querer bajarse el sueldo La prensa británica no entiende que el jugador alemán quiera esperar y no se rebaje el sueldo. Dos compañeros suyos en el Arsenal opinan igual.

Özil con el Arsenal. | Cordon Press A Mesut Özil siempre le ha perseguido la polémica tanto en su paso por el Real Madrid como en su ya larga estancia en el Arsenal. Por momentos ha tenido grandes actuaciones y eso le ha convertido en uno de los jugadores mejor pagados de la Premier, pero tras él siempre ha tenido la sombra de la irregularidad. Ahora, en pleno confinamiento por el coronavirus, Özil tiene problemas relacionados con sus valores personales. Él y dos compañeros más de cuya identidad aún no se conoce nada han rechazado rebajarse el sueldo como sí ha hecho el resto de la plantilla del Arsenal. Ese hecho ha sido criticado por la prensa británica, sobre todo desde el Mirror, que le ha dedicado su portada deportiva. El agente del futbolista, Erkut Sogut, defiende su postura: "El aplazamiento es una opción, pero los clubes aún pueden obtener las mismas ganancias que el año pasado". Es importante recalcar que Mesut gana alrededor de 400.000 euros a la semana. Por su parte, el Arsenal no ha querido mencionar en su comunicado a los tres futbolistas que se han negado a la rebaja del 12,5% de su salario: "Estas medidas entrarán en efecto este mes con el papeleo siendo rellenado en los próximos días. Si alcanzamos determinados objetivos en las siguientes temporadas, principalmente relacionados con éxitos en el campo, el club devolverá las cantidades acordadas". Compartir

