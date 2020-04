Los privilegios sanitarios que tendrá el fútbol con el visto bueno del Gobierno

El fútbol español es optimista pese a la todavía dura realidad que está atravesando el país con más de 400 muertos oficiales diarios por culpa del coronavirus. En cuestión de días se espera iniciar la fase uno del protocolo que ha creado LaLiga y que está gestionando el CSD. El primer paso será hacer tests masivos entre los clubes de primera y segunda división y tienen previsto, según fuentes de La Liga, que se haga el próximo martes, 28 de abril. Eso si, para que se cumplan esas fechas deberá darse dos condiciones: que la fecha para volver tenga el consentimiento del Ministerio de Sanidad, por lo que el CSD no quiere confirmar nada todavía, y, ojo a esto, que el propio Ministerio de Sanidad de luz verde a La Liga para que pueda realizar test de forma masiva a los fútbolistas y técnicos de los equipos. Y es que, según ha podido saber Libertad Digital, Sanidad manda sobre la capacidad de hacer test de las entidades provadas. Es decir, tiene la competencia para no permitir a La Liga a realizar test masivos si así lo consideran oportuno.

El asunto puede traer polémica porque los sanitarios, las personas que están en primera línea de guerra, todavía no tienen tests suficientes. El Gobierno está encontrando muchas dificultades para conseguir este bien tan preciado en plena crisis del coronavirus, algo que sí ha adquirido LaLiga, al actuar con más previsión. El organismo que preside Javier Tebas adquirió un gran cargamento de tests cuando comenzó el estado de alarma en España y ha comprado otros miles más a una empresa privada, Synlab. Unos test que podrían no llegar a utilizarse con los futbolistas y técnicos de nuestra liga si Sanidad no da su visto bueno.

Irene Lozano, presidenta del CSD, preguntada en Vamos por el inicio de tests masivos en el fútbol la próxima semana, contestó que "no puedo ni confirmar ni desmentir esa noticia". Fuentes de LaLiga reiteran que todo paso que vayan dando en la reapertura del fútbol a la normalidad, será con el consentimiento del CSD y por lo tanto, del Gobierno. La intención es hacer miles de tests a futbolistas, cuerpo técnico y médico de todos los clubes profesionales. Información que ya disponen los principales médicos de cada club después de la reunión que mantuvieron con LaLiga que les explicó todos los detalles necesarios. Una idea que se tambalea por momentos.

Los tests son fundamentales para la desescalada general del país. ¿Hay suficientes como para que el fútbol disponga de tantos? El protocolo que ha diseñado LaLiga y que ha aprobado el CSD requiere de más tests en la desescalada del fútbol. Todos los jugadores y cuerpo técnico tendrán que volver a pasar una prueba antes de iniciar los entrenamientos grupales, una tercera ronda de tests masivos antes de comenzar la competición y está previsto que se hagan pruebas cada 3 o 4 días aunque la idea inicial era pasar pruebas cada día.

No todos los futbolistas están de acuerdo en lo que se está diseñando. Algunos consideran que no es viable, otros creen que hay demasiado riesgo por muchas precauciones que se quieran tomar y otros afirman que no es ético utilizar tantos tests cuando los sanitarios no están abastecidos. Tal y como confirmó Rafael Ramos, presidente de la Asociación de Médicos de Fútbol en la Ser, los futbolistas tendrán que firmar un consentimiento para hacerse los test del coronavirus porque no hay riesgo cero de contagio.

Los futbolistas, tras reunirse con la AFE, han exigido que sea el Ministerio de Sanidad quien autorice la vuelta a los entrenamientos y eso todavía no ha sucedido. Desde LaLiga se espera que se dé el visto bueno en los próximos días y por eso ya trabajan, con antelación, en hacer tests.

Otro punto en el que los futbolistas estaban más o menos de acuerdo, es en que no querían hacer concentraciones durante semanas una vez comience la competición. LaLiga también trabaja en la posibilidad de anular ese apartado del protocolo y que los futbolistas puedan regresar a sus respectivos domicilios. Se intentará que haya el mínimo riesgo y por eso también se estudia que las plantillas, cuando tengan que viajar, vayan aislados del resto. Aviones y vagones de tren sin más pasajeros y hoteles sin otros huéspedes. Un lujo extraordinario a día de hoy viendo la situación que atraviesa el país y sus ciudadanos.