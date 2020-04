Diego Costa dice que Conte "hubiese durado una temporada en el Real Madrid"

Diego Costa y Antonio Conte no son amigos. Es una realidad patente desde que ambos tuvieron grandes enfrentamientos verbales en la época en la que ambos estaban en la disciplina del Chelsea. Todo empezó bien con goles y buenas actuaciones, pero muy pronto el carácter de entrenador y delantero chocó.

Años después, Conte en el Inter de Milán y Diego Costa en el Atlético, sus caminos se vuelven a cruzar aunque simplemente lo hacen por las declaraciones del ariete del conjunto rojiblanco. En una entrevista para ESPN Brasil a Diego le preguntaron, entre otras cosas, por la posibilidad que existió de ver a Conte en el Real Madrid antes del regreso de Zidane.

"Tuvimos problemas fuera del campo, pero él es realmente un buen entrenador. No le guardo rencor, pero para ser un entrenador realmente importante tiene que cambiar algo en el lado humano de metodología. Es un tipo desconfiado. En el Madrid no duraría ni una temporada", comentó Costa.

El delantero del Atlético también desveló por fin en qué consistió su famoso tratamiento antes de la final de la Champions en Lisboa. Fue en 2014 y solo pudo jugar 8 minutos en aquella final aciaga para el conjunto de Diego Pablo Simeone.

"Se habló mucho del tema de la placenta de caballo, muchos decían que era mentira. Me sometí a ese tratamiento aunque mientras me ponían electroshock el médico se fumaba dos cigarros. Eran sesiones de dos horas, fue duro y muy doloroso, tanto que cuando corría luego no sentía ningún tipo de dolor. Después me retiraba al hotel. En mi cabeza sólo estaba la final de Champions. No en el Mundial o en lo siguiente, solo en el partido de Lisboa. Fue uno de los momentos más tristes de mi carrera. Justo en el salto antes de saltar al campo ya noté un calambrazo. No me lo creía. Intenté aguantar pero no podía seguir y a los 10 minutos tuve que retirarme. Hubiera preferido no jugar y dejar sitio a otro compañero", relató el ariete de Lagarto.