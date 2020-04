Griezmann descarta totalmente salir del Barcelona y se aleja de titulares 'pro Lautaro-Neymar'

Se acumulan las portadas de medios deportivos catalanes en las que tres protagonistas aparecen en las mismas diseñando el que podría ser el nuevo Barcelona 2020/2021. En el capítulo de fichajes están el siempre omnipresente Neymar y el delantero de moda en Italia, Lautaro Martínez. Esa es la cara, pero la cruz pone a Antoine Griezmann en el disparadero de los rumores sobre posibles bajas.

Siempre o casi siempre que Lautaro y Neymar son noticia, Griezmann aparece como posible moneda de cambio llegando a sonar tanto para el PSG como para el Inter de Milán. Las noticias se suceden con Antoine abaratando el fichaje del brasileño o el del argentino, pero ¿qué piensa Griezmann de todo esto?

Según la información que maneja Libertad Digital, el exdelantero del Atlético de Madrid está tranquilo con su situación en el Barcelona y con las ideas meridianamente claras. Sabedor de que tiene mucho más que dar al Barça de lo que ha dado hasta ahora, Antoine no considera ni mucho menos que su temporada esté siendo mala, menos teniendo en cuenta que es su primer año en el Camp Nou. Griezmann quiere triunfar en el Barcelona y no hubiese salido del Atlético si no hubiese tenido la obsesión de verse levantando títulos con el equipo azulgrana. Por eso no se le pasa por la cabeza estar solo un curso en la Ciudad Condal.

Tampoco le preocupan a Griezmann las portadas que le sitúan fuera del club ya que él tiene contrato hasta 2024 con el Barcelona y para que la directiva le utilice como moneda de cambio hay algo que debería pasar y que no se va a producir y es que el '7' acepte marcharse. Sin el "ok" de Griezmann, el Barcelona o la prensa catalana pueden ofrecer ,además del francés, incluso a la Sagrada Familia, pero sin acuerdo entre todas las partes no hay intercambio. Traducción: el mango de la sartén sobre su situación la tiene Antoine, no el Barcelona.

La negativa de Griezmann a marcharse ya la cononcen en el Inter de Milán y en el PSG. Ni consideran la posibilidad de cambiar a Neymar o Lautaro por Griezmann porque el galo no va a querer entrar en esa operación. Ese "no", por mucho que se insista, deja en nada cualquier noticia o rumor.

Antoine, hasta el parón por la crisis del coronavirus, sumaba un total de 26 partidos en Liga con ocho goles y cuatro asistencias. En Champions, siete encuentros y dos goles. En Copa, tres tantos en tres choques.