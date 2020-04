Fabio Capello, ganador de dos ligas con el Real Madrid (1997 y 2007), considera que el "único club español que no saldrá destrozado" de la pandemia del coronavirus es el conjunto madridista, mientras que el FC Barcelona y el Atlético Madrid "van a sufrir mucho". "Me parece que en España (a nivel económico) el único equipo que no saldrá destrozado de esta pandemia es el Real Madrid. El Barcelona y el Atlético van a sufrir mucho", ha dicho Capello en una entrevista al diario italiano La Gazzetta dello Sport.

El técnico transalpino, de 74 años, entrenó al Real Madrid en dos distintas etapas, en la temporada 1996/97 y en la 2006/07, y también conquistó la Copa de Europa al frente del Milan en 1994.

Asimismo, Capello se ha referido al posible fichaje del argentino Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, por el Barcelona. "Si yo fuera él me quedaría en el Inter. En el Barcelona sería un suplente", ha dicho el entrenador, quien cree que el argentino necesita seguir en el cuadro neroazzurro, donde es un líder del equipo del técnico Antonio Conte, para seguir con su crecimiento.

Respecto al próximo mercado de fichajes, dice que será "revolucionado" en el sentido de que ya no se pagarán cifras tan astronómicas por los traspasos. "Se habían alcanzado cantidades absurdas para los fichajes. Regresaremos a un nivel más razonable. Serán necesarios directivos inteligentes para arreglar el sistema. El egoísmo puede ser fatal", ha dicho Fabio Capello al respecto.