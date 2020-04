Coronavirus: Argentina suspende la liga de fútbol y no habrá descensos durante dos años

Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), decía este lunes que la entidad planeaba anular los descensos durante dos temporadas y aumentar la cantidad de equipos de la Primera División por la crisis económica que viven los clubes debido a la pandemia del coronavirus.

"Los ascensos se van a definir en el campo de juego. Pero hoy no podemos decir cuándo vamos a volver a jugar porque no es una decisión nuestra. Que no haya descenso es una decisión de los directivos, como que en el 2021 se juegue sin descenso, pero con promedios, para que en el 2022 se retomen los descensos", comentó Tapia en diálogo con el canal TNT Sports.

Finalmente, la resolución y las medidas tomadas son las siguientes, según el comunicado de la AFA, la federación argentina:

Art. 1°: Establecer la finalización de la Temporada 2019/20 de las Categorías Primera División

(Superliga), Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D y

Federal A. Art. 2°: Disponer que la próxima temporada deportiva se extenderá de enero a diciembre del año

2021, quedando establecido que todas las temporadas se disputarán en el mismo lapso

temporal de los años sucesivos. Art. 3°: Determinar, para todas las Categorías referidas en el artículo primero, que los descensos

establecidos para la presente Temporada 2019/20 y los correspondiente a la Temporada

2021, quedan sin efecto, manteniendo todos los clubes la Categoría. Art. 4°: Asignar al Campeón del Campeonato de Primera División 2019/2020 la Posición ARGENTINA 1 a la CONMEBOL Libertadores 2021. Art. 5°: Prever, siempre que así lo permitan las directivas e instrucciones emanadas desde el

Gobierno Nacional y las autoridades sanitarias para el segundo semestre del corriente

año, la forma de establecer los resultados deportivos y la programación de un torneo

integrado por los clubes que participan en la Superliga Argentina de Fútbol, cuya

reglamentación quedará sujeto a las normas que oportunamente dicte el Comité

Ejecutivo, y que clasificará la plaza para la CONMEBOL Libertadores 2021

correspondiente a la "Copa de la Superliga 2020", a la que se le asigna la Posición

ARGENTINA 2. Art. 6°: Determinar la forma de establecer los resultados deportivos y reprogramar,

eventualmente, en el segundo semestre del corriente año, siempre que así lo permitan las

directivas e instrucciones emanadas desde el Gobierno Nacional y las autoridades

sanitarias, la "Copa Argentina 2020" que mantendrá la plaza correspondiente para la

CONMEBOL Libertadores 2021, a la que se le asigna la Posición ARGENTINA 3.

Art. 7°: Asignar a los tres (3) mejores equipos de Primera División, considerando la Tabla

General de Posiciones, las Plazas ARGENTINA 4, 5 y 6 respectivamente, a la

CONMEBOL Libertadores 2021. (Continuación Boletín N° 5768) 27-4-2020 Hoja N° 5

Art. 8°: Asignar a los siguientes seis (6) mejores equipos de Primera División, considerando la

Tabla General de Posiciones, las Plazas ARGENTINA 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente,

a la CONMEBOL Sudamericana 2021. Art. 9°: Ratificar el sistema de promedios vigente para la Categoría Primera División

(Superliga), a los fines de determinar los descensos a la finalización de la temporada

2022, donde serán computables a tal fin, el promedio de puntos que cada club obtenga

en las temporadas 2019/20, 2021 y 2022. Art. 10°: Diferir para el segundo semestre del corriente año, siempre que así lo permitan las

directivas e instrucciones emanadas desde el Gobierno Nacional y las autoridades

sanitarias, la definición de los mecanismos para determinar, a través de la disputa de

Torneos reducidos, los resultados deportivos y la proclamación de ascensos en las

Categorías Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D y Federal

A. Art. 11°: Determinar la finalización de los Campeonatos de Fútbol Femenino 2019/2020; para los

cuales quedan sin efectos los descensos; la plaza a la CONMEBOL Libertadores de

Fútbol Femenino se otorga al equipo que ocupaba la primera posición en la Fase

Clasificatoria del Campeonato de Primer División 2019/2020 de Fútbol Femenino al

momento de la suspensión del certamen; y, eventualmente, siempre que así lo permitan

las directivas e instrucciones emanadas desde el Gobierno Nacional y las autoridades

sanitarias, el Comité Ejecutivo establecerá la forma para determinar los resultados

deportivos y los ascensos de Categoría.

Ese es el comunicado de la AFA que se resume en dos medidas importantes. Primero queda suspendida la Liga sin campeón y no habrá descensos durante dos años. Además, se mantiene la clasificacion actual para competiciones internacionales.

En Argentina, la afición, se lo pueden imaginar, clama y se lamenta por esta decisión ya que el fútbol allí no es solo un hobby sino una forma de escapar de la mala situación que vive el país.