Con el fallecimiento de Michael Robinson se ha puesto en valor su personalidad y su gran trabajo como comunicador pese a no haber pasado por una facultad de la información. Hay personas que nacen con ese don para transmitir o para contar historias. Eso no se entrena. Si en Estados Unidos tienen los documentales de la ESPN, en España tenemos los "Informe Robinson". Creo que no se ha hecho nada mejor en nuestro país. He devorado casi todos y quizá por ser español o porque el fútbol es mi deporte favorito, pero creo que el mejor de todos es "Cuando fuimos campeones".

Dentro de un par de meses se van a cumplir ya 10 años de la única victoria de la selección española en un Campeonato del Mundo de fútbol. Es un partido que siempre recordaremos. Casillas, Ramos, Puyol, Piqué, Capdevilla, Busquets, Xavi Alonso, Xavi, Iniesta, Pedro y Villa. El once de memoria que nos sabemos todos. Cuestionado desde el primer partido cuando perdimos ante Suiza por 1 a 0. Como somos lo periodistas eh. No valía Busquets y la carrera que luego ha tenido. Ese resultado, fue el que más nos acompañó hasta levantar el título. Ante Portugal, Paraguay, Alemania y finalmente ante Holanda.

Fue un mes imborrable. Con todos sus detalles. La parada de Iker ante Robben, la patada de Van Bommel a Xabi Alonso, el córner ensayado en el que marca Puyol, cómo cambió Fernando Llorente el partido ante Portugal, el penalti que falló Xabi Alonso al tener que repetirlo... y como no, el gol de Iniesta. Se pasó todo el mundial tocado pero fue el que nos dio el Mundial. Hay que escuchar al fisioterapeuta de la selección hablar de Andrés durante todo el documental, preocupado porque no acababa de recuperarse.

Un Informe Robinson delicioso que tiene dos minutos para guardar en la retina. La canción de Alicia en el país de las maravillas ya no la ligamos a la película sino al tanto de Iniesta. Esos dos minutos en los que todos los protagonistas cuentan la jugada del gol, lo habré visto más de cien veces. "Escuché el silencio", dice Iniesta.