Gareth Bale ha concedido una entrevista en el podcast The Hat-trick para la ICC, la organizadora de la International Champions Cup, donde habla de varios asuntos como su futuro. Cuestionado por la Major League Soccer (MLS) estadounidense, admite que es un destino atractivo. "Es una liga que esta subiendo y continúa con su crecimiento. Muchos jugadores quieren ir a la MLS en estos momentos, definitivamente es algo que me interesaría. Me encanta ir a Los Ángeles de vacaciones, juego mucho al golf allí", dice.

El delantero galés del Real Madrid también ha hablado de la polémica sobre la pancarta con su selección: "Vi las pancartas que los chicos me habían mostrado unas semanas antes y algunas imágenes, bromeábamos al respecto. Algunos de ellos decían después del partido si nos clasificamos vamos a buscarlas y las cogemos. Yo les dije que no voy a ir a cogerla. La gente lo puede ver como quiera, pero yo celebraba que mi país se había clasificado y me reía por eso", explicó sobre el ‘Wales. Golf. Madrid. In that order’.

"Es complicado lidiar con la presión"

Bale también se ha referido u relación dentro del vestuario del Madrid y confesó que "en Madrid hablo mucho con Luka (Modric), ya habíamos estado juntos en Tottenham durante cinco años y otros siete años aquí. Naturalmente me llevo muy bien con Luka, hablo también mucho con Toni Kroos. Me llevo bien con casi todos, pero si digo la verdad especialmente con ellos dos".

Respecto a las críticas, el británico asegura que "es complicado lidiar con la presión, con todas las críticas y negativas. Si has sido educado bien para ello y no le das muchas vueltas, puedes relajarte y quedarte con que das lo mejor de ti en el campo". En este sentido, Bale dice que da mucha importancia a la preparación psicológica: "Nadie había reparado en la parte mental en el deporte durante muchos años. Si hablabas de ello es porque eras débil. Desde hace una década se habla más, está mejor visto. Creo que la gente está animando a los jugadores a expresar sus sentimientos".

Las finales de Mestalla y Kiev

Bale habló de dos de sus mejores goles con el Madrid, como el de la final de la Copa de Valencia ante el Barça en 2014 y el de chilena que marcó en la final de Champions de 2018 ante el Liverpool en Kiev. "Esa primera victoria nos dio confianza para lo que vino después. Recuerdo que Cristiano estaba lesionado y jugué arriba con Benzema, intenté disfrutar del partido, era un partido especial contra el Barcelona", dijo sobre la final de Valencia, para añadir que "había mucho espacio detrás de Marc Bartra y sé que no hay muchos jugadores que me aguanten una carrera".

Sobre el gol de chilena en Kiev, Bale explicó que "recuerdo la bola viniendo, reaccionas así, ves el balón caer a la red, se hace el silencio en el estadio... Es un gran recuerdo, no tuve mucho tiempo de pensarlo. Marcelo sabía que si ponía el balón al área íbamos a intentar rematarlo, todos celebramos el gol".

"Modric es el peor jugador de golf que he visto"

Bale fue preguntado por si había enseñado a algún compañero del Real Madrid a jugar al golf y tuvo unas palabras para Luka Modric. "Modric es el peor jugador de golf que he visto. No se sabía colocar, le pegaba al suelo, no le daba a la bola... Creo que le dio a una bola de 20. Al día siguiente me vio y me dijo 'Mi espalda'", sentenció.

El galés explicó cómo pasa el confinamiento. "Corro en el gimnasio, hago todo lo que puedo, me mantengo ocupado... También están los niños, habitualmente jugamos cada dos o tres días, en casa y fuera... es bueno tener tiempo con ellos", señaló.