Mourinho y el Real Madrid: "Lloré junto a Karanka cuando el Bayern nos eliminó en el Bernabéu"

José Mourinho sigue en Londres esperando la autorización para volver a trabajar junto a su plantilla en el Tottenham, pero mientras espera ha concedido una entrevista al diario Marca en la que ha hablado de presente y sobre todo de pasado, en concreto del Real Madrid.

El técnico portugués se ha sincerado en Marca sobre los momentos más importantes que vivió en los tres años en los que entrenó al Real Madrid. Su peor momento, la eliminación por penaltis en semifinales de la Champions ante el Bayern.

Coronavirus en Londres

Pues la verdad es que estos días estoy viendo en casa más fútbol que nunca, analizando y aprendiendo mucho de otros equipos y entrenadores. Echo de menos el fútbol, echo de menos nuestro mundo, claro, pero ahora tenemos que ser pacientes y prudentes. Esto es una pelea que nos concierne a todos y todos debemos intervenir.

Época del Real Madrid

Me resulta muy difícil decir si ese fue el punto más alto o no. Pero desde luego seguro que fue un momento muy importante porque se produjo en un periodo especial de dominio del Barcelona. Acabar con ese dominio barcelonista y hacerlo además logrando un récord de puntos y un récord de goles como aquel lo hizo todavía más interesante y más importante, ya que lo conseguimos de la mejor manera posible. No fue sólo que ganásemos la Liga, es que lo logramos de un modo que hizo historia.

Eliminación por penaltis ante el Bayern

Aquella temporada el Madrid era el mejor equipo de España y también el mejor de Europa. Por eso fue tan duro para nosotros asumir la eliminación frente al Bayern en la Champions.

Lloró junto a Karanka

La noche que nos eliminó el Bayern por penaltis es la única vez en mi carrera que he llorado por una derrota. Estuvimos Karanka y yo, delante de mi casa, dentro de mi coche, llorando. Fue muy duro porque aquel año éramos los mejores de Europa