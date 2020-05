El director ejecutivo y vicepresidente del Brighton & Hove Albion, Paul Barber, ha asegurado que la Premier League "no" les ha consultado si estarían a favor de terminar la temporada cediendo su estadio, el American Express Community Stadium, como campo neutral, y han confirmado que no están a favor de esta medida para reanudar la competición.

"Ni la liga, ni el Gobierno ni la policía nos han preguntado si consideraríamos que nuestro estadio fuese utilizado como campo neutral para cualquier partido restante de la Premier League. No puedo decir por qué nuestro estadio ha sido incluido en los informes", señaló en una entrevista a los medios oficiales del club inglés.

En este sentido, se ha mostrado comprensivo con las "circunstancias muy difíciles" a las que se enfrenta el fútbol, pero recalca que se debe "considerar cada opción". "Si llegamos a ese punto, no estamos a favor de jugar nuestros partidos restantes en campos neutrales", confirmó.

"Todos debemos estar preparados para aceptar algunos compromisos, y es muy probable que jugar a puerta cerrada sea un compromiso necesario para terminar los partidos restantes mientras continuamos apoyando completamente los esfuerzos del Gobierno para contener la propagación del coronavirus", añadió.

Sin embargo, ha recordado que cinco de los encuentros que les quedaban debían jugarlos en casa, en el AMEX Stadium, y cuatro de ellos son "contra algunos de los clubes más grandes del fútbol europeo", en referencia al Arsenal, Manchester United, Liverpool y Manchester City. "Las desventajas de no jugar contra los mejores equipos de la liga en nuestro estadio y en un entorno familiar, incluso aunque no estén nuestros 27.000 aficionados, son muy obvias", recalcó.

Barber reiteró que la prioridad es "completar" la temporada, pero no a cualquier precio. "También puede haber algún beneficio al jugar nuestros partidos restantes en lugares neutrales, pero la lista no está equilibrada en esta etapa de la temporada; no jugamos nuestros primeros 29 partidos de esta manera. Una cosa no quita la otra", apuntó.

"Nuestros ingresos y con ello muchos trabajos y medios de vida en nuestra empresa en todos los niveles dependen de que encontremos una manera de reanudar los partidos lo antes posible, pero la seguridad y la equidad para todos los interesados son primordiales", concluyó.