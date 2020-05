Sandro Rosell: "Votaría que sí en un referéndum, pero si ganase la independencia me iría de Cataluña"

Sandro Rosell se sincera en una entrevista al programa Lo de Évole, que Jordi Évole presenta en La Sexta. El que fuera presidente del FC Barcelona de julio de 2010 a enero de 2014 dice que votaría que sí en caso de que se hiciera un referéndum por la independencia de Cataluña, pero matiza: "Si el resultado final es que sí, yo me voy de Cataluña".

Rosell se refería a los 643 días que pasó en prisión preventiva para después ser declarado inocente y quedar absuelto de todos los cargos de los que fue acusado, entre ellos el de blanquear comisiones por los derechos audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol y un contrato de esponsorización con Nike.

Fútbol, dinero, cárcel y conspiración.

Évole le hace preguntas directas a Sandro Rosell, como si es independentista, a lo que el exdirigente culé deja una reflexión que terminó por descolocar al entrevistador. "Dímelo tú. Yo te explico unos hechos y me dices si lo soy o no. Si hubiera un referéndum por la independencia, yo votaría que sí, pero me iría a casa. Si el resultado final es que sí, yo me voy de Cataluña. Si el resultado final es que no, me quedo en Cataluña. ¿Soy o no soy? Así es como yo pienso...", argumentó Rosell ante un sorprendido Évole.

Otra de las cuestiones abordadas fue la presunta conspiración contra Rosell, quien acusó a la policía de colocar un sobre con dinero en su casa durante el arresto para inculparle. "Yo lo que digo es que no era mío, ni de mi mujer. Y que por la mañana no estaba", afirmó. Évole le pregunta si cree que hay una conspiración y el expresidente culé responde: "No tengo duda".

Todo ello llevan a Rosell a querer "saber quién hay detrás, quiero saberlo; si no, explícamelo tú cómo puede ser. ¿Qué es, un fiscal que se levanta por la mañana y dice, oye voy a investigar a Rosell de lo que hizo hace once años en Brasil, privadamente? Es que me cuesta...".