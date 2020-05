Batalla pública entre Paco Jémez y el Rayo por el ERTE: "Es una falta de respeto"

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, criticó este domingo la decisión de la directiva de su club de acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con veinte millones de euros de superávit porque le "parece una falta de respeto para sus trabajadores".

Hace unos días, el Rayo presentó un ERTE para sus trabajadores, que sufrirán una reducción del 70% en su salario con carácter retroactivo y empezará a contar desde el decretó del estado de alarma el pasado 14 de marzo.

"Que un equipo que presenta veinte millones de euros de superávit se acoja a un ERTE me parece una falta de respeto para sus trabajadores importante. Como la legalidad les asiste en muchos casos, y en algunos con razón, tenemos que ver que parte de este terremoto lo tenemos que pagar nosotros", dijo Jémez.

"Lo mismo que cuando un club da superávit ninguno le va a pedir un aumento porque es una parte normal de la empresa, cuando hay una situación que la empresa pierde me parece injusto que se pida a trabajadores que paguen parte de esa situación. Yo jamás he ido a un club que ha dado superávit y le he dicho que me mejore mi contrato", declaró Jémez en el programa Estado de Alarma.

Por último, el técnico del Rayo criticó la gestión que los políticos han realizado en España de la actual crisis generada por la covid-19.

"Me da la sensación que en política, en general, podíamos haber salido reforzados contando que todos los partidos hubieran tenido la predisposición de trabajar juntos. No por su partido o sus ideas, sino por España. Han perdido una gran oportunidad para demostrar que podemos confiar en ellos", concluyó.