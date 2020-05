Thibaut Courtois no vería con buenos ojos que el Barcelona fuese campeón de Liga en caso de que el resto del campeonato no se pueda disputar. Y el argumente que esgrime es claro aunque tiene algún que otro vacío argumental.

"Estamos a sólo dos puntos del Barcelona y podemos ser campeones, así que sería mala suerte si la temporada se cancela. Si se decidiera en España que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo. Hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro, luego hemos demostrado ser mejor equipo que ellos. Estamos dos puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida. En el caso del Liverpool en Inglaterra sería distinto, lo podría entender porque no sé cuántos puntos sacan al segundo. Me gustaría terminar la temporada", comentó el portero del Real Madrid en la Televisión Pública de Bélgica.

Courtois insiste. Si no se juegan todos los partidos no debería haber un campeón oficial en España: "Un campeonato se basa en que se jueguen todos los partidos. Quedan once partidos, es muy pronto para decidir el campeón. Si hay que elegir un campéon sin completar la temporada, sería mejor que no hubiera campeón".

La Liga está en el aire, igual que la Champions. El meta madridista tampoco sabe cómo se resolverá su eliminatoria ante el Manchester City: "No sabemos lo que va a pasar con la Champions. No veo vuelos entre algunos países europeos este verano porque cada país está adoptando diferentes reglas y medidas de seguridad. ¿Cómo organizar la Champions? Quizá con todos los partidos en el mismo sitio, no sé. Intento estar preparado para cualquier escenario, porque puede pasar cualquier cosa".

La teoría de Courtois sobre la Liga, pese a que es compartida por la mayoría de aficionados, tiene alguna laguna ya que si el Real Madrid es mejor por haber ganando los dos partidos al Barcelona también, se podría extrapolar a los duelos entre el Madrid y el Betis. El cuadro verdiblanco ganó 2-1 en Sevilla y empató a cero en Madrid. ¿Eso le hace mejor equipo que el conjunto de Zidane? Parece que no.