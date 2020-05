La Federación suspende el fútbol no profesional y el Barcelona femenino gana la Liga Iberdrola La Federación emite un comunicado referente al fútbol no profesional. No habrá descensos, pero sí playoff exprés en Segunda B y Tercera.

Libertad Digital 2020-05-06 Compartir

Enviar

Tuitear

Enviar

Luis Rubiales, presidente de la RFEF. | Cordon Press La Real Federación Española de Fútbol ha tomado una decisión acerca en las que solo quedan sin afectar la Primera y Segunda División masculinas. El resto, fútbol femenino y categorías desde Segunda B hacia abajo tendrán que aceptar las reglas establecidas por el estamento presidido por Luis Rubiales. Esta es la división de las principales ligas: Segunda B Fase final play-off exprés – sede única – formato concentración – partido único

Fase final play-off – 3 eliminatorias – 14 partidos totales, jugándose el mismo sistema de competición dispuesto en normativa. El sistema será el siguiente: • 1ª eliminatoria: 8 partidos - 2 partidos 1º vs 1º // 4 partidos 2º vs 4º // 2 partidos 3º vs 3º

• 2ª eliminatoria: 4 partidos – sorteo según normativa entre los dos 1ºs restantes y los vencedores de los 6 partidos anteriores entre 2ºs, 3ºs y 4ºs.

• 3ª eliminatoria: 2 partidos – sorteo según normativa entre los vencedores de la 2ª eliminatoria. Tercera División Para evitar problemas de salud, atendiendo al protocolo recomendado por el CSD y el Ministerio de Sanidad, el play-off de ascenso de los 4 primeros clasificados de cada uno de los 18 grupos se realizará entre ellos en las sedes que determine cada federación autonómica entre los equipos de cada grupo territorial, de la siguiente manera: • Fase Final play-off – 2 eliminatorias – 3 partidos totales:

• Semifinales: 2 partidos - 1 partido 1º vs 4º // 1 partido 2º vs 3º

• Final: 1 partido – entre los vencedores de las semifinales.

- Esta fase final se realizará en dos fines de semanas consecutivos Finalizada la fase final, la RFEF adjudicará dos plazas adicionales entre los primeros clasificados que no hayan ascendido. En función del número de primeros clasificados que no hayan ascendido, la RFEF buscará el sistema de competición para asignar las dos plazas adicionales. Segunda B y Tercera División, la temporada que viene Con este formato de resolución de Segunda B y Tercera División, y teniendo en cuenta que no habrá descensos, pero sí ascensos, la Segunda División B contará con 100 equipos que se dividirán en 5 grupos. Dado que la duración de la temporada 20/21 será algo inferior a lo habitual, se recomendará el formato de subgrupos con una fase final en la que se reagrupen de nuevo los equipos por posiciones. Próximamente se darán más detalles. Terminada la temporada 20/21, y una vez aplicados los ascensos y descensos de Segunda División A, se creará una nueva categoría con su propia competición en la temporada 21/22 entre Segunda División A y Segunda División B con dos grupos de 20 equipos. Por razones de salud, al terminar las fases de ascensos, con posterioridad a la situación habitual y al disponer de menos jornadas de competición se competirá en subgrupos con una fórmula que garantizará aproximadamente 30 jornadas de campeonato. Estos play-off exprés comenzarán dos semanas o tres después de que se reinicie la vuelta de la Liga profesional. Fútbol Femenino/Liga Iberdrola Finalización de la Liga Regular en todas las categorías sin descensos. • En PRIMERA IBERDROLA será campeón el primer clasificado (Barcelona).

• Los ascensos de RETO IBERDROLA a PRIMERA IBERDROLA serán según normativa: los primeros clasificados de cada grupo que puedan ascender.

• Se jugarán los play-off de ascenso de Primera Nacional a Reto Iberdrola, previstos en la normativa, pero en formato exprés y sede única

• Semifinales y Final de la Copa de la Reina 19/20 se disputarán en la temporada 20/21.

En la Temporada 20/21, en la medida de lo posible y siempre que por causas sanitarias y de calendario sea posible, se evitará hacer subgrupos. En cuanto al fútbol sala, se da por finalizada la temporada. Se jugará un playoff express para dar a conocer el campeón. Queda por determinar dónde será dicho playoff, pudiendo ser en sede única. Compartir

Enviar

Enviar

Flipear

Tuitear

Compartir

Menéalo

Pinear

Imprimir Enviar Relacionado Los equipos de la Liga pasan los controles por el coronavirus

Los equipos de la Liga pasan los controles por el coronavirus Courtois: "No sería justo que el Barcelona fuera campeón, hemos sido mejores" Temas Federación Española de Fútbol

Fútbol Club Barcelona

Iberdrola En Deportes