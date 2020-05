Odriozola desvela qué pensaba realmente Zidane de su cesión al Bayern de Múnich

Mucho se ha criticado la salida de Álvaro Odriozola en el pasado mercado invernal con su marcha del Real Madrid al Bayern de Múnich en calidad de cedido. Las críticas llegaron por la necesidad en algunos momentos de un lateral diestro que cubriese el puesto de Carvajal cuando el canterano blanco no estaba y todas las miradas apuntaban a Zidane.

Pero el entrenador del Real Madrid, según cuenta el propio Odriozola, no tuvo nada que ver en su salida del club porque el galo no quería que se fuese. El lateral español reveló esta y otras cuestiones en una entrevista en Movistar.

"Tengo contacto con jugadores y empleados del club e incluso con los médicos. Zidane está centrado. A la hora de hablar de la salida tuve varias conversaciones con él y me mostró su apoyo en privado cuando el Bayern se interesó en mí. Zidane no quiso que saliese del Madrid. Es de agradecer que una figura como la suya pensara más en mí que en sí mismo. Es un gran entrenador y una gran persona", comentó el ex de la Real Sociedad.

Odriozola, que apenas ha podido jugar con el Bayern por el parón del fútbol debido al coronavirus, mantiene que su sueño sigue siendo triunfar en el Real Madrid, equipo por el que dejó la Real Sociedad en uno de los traspasos más movidos de los últimos años con españoles de por medio.

"Soñaba con ser futbolista. He jugado en la Real, pertenezco al Madrid y estoy cedido en el Bayern. Entre mis sueños está triunfar en el Madrid. Me gusta mucho soñar. He cumplido casi todos mis sueños y entre los que me quedan está el de triunfar en el Madrid", sentenció Álvaro.