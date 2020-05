Honda polémica, con Bernd Schuster, el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad como protagonistas y la final de la Copa del Rey —que los dos clubes vascos aún tienen pendiente de disputar— como telón de fondo. Este miércoles, el técnico alemán dijo que "no vería una final de la Copa con esos dos equipos, no les tengo mucha simpatía. Para mí es imperdonable que se pite el himno, no lo entiendo", apuntó Schuster en declaraciones al programa El Transistor de Onda Cero.

"La final no se puede jugar por los dos equipos que están ahí. Si fuera por mí, no habría final este año. Si por lo menos la juegan, que no sea con público, no entiendo que haya público en las gradas", añadió el que fuera exjugador del FC Barcelona, Atlético y Real Madrid, además de entrenador del conjunto madridista.

Las reacciones a las palabras de Schuster no se han hecho esperar. Uno de los más duros ha sido el centrocampista del Athletic Ibai Gómez, que respondió al germano en su cuenta de Twitter: "A partir de ahora se contratará un "experto" alemán para decidir quién juega la final de Copa. ¿No hay mascarillas con cerrojo labial?".