¿Gareth Bale, líder del nuevo y multimillonario Newcastle?

Según informa el medio 'Four Four Two', el nuevo Newcastle del magnate de Arabia Saudí, Mohamed Bil Salman, tiene en su punto de mira a una de las grandes estrellas del Real Madrid. Según esta información, Gareth Bale podría regresar a la Premier League la temporada que viene.

El galés, que salió del Tottenham en 2013, lleva ya siete años en el Santiago Bernabéu en los que ha conquistado todo con la camiseta del Real Madrid. Pese a sus grandes altibajos, Bale ha sido fundamental, como mínimo, para ganar las Champions de Lisboa y Kiev y la Copa del Rey ante el Barcelona en el año 2014. Fue su gran año ya que firmó un doblete histórico de Copa y Champions con el equipo por aquel entonces entrenador por Ancelotti.

Ahora, siete años después, colocan a Bale de nuevo en la Premier y además en un proyecto que en caso de conseguir el fichaje de Gareth, le daría todo lo que él necesita y no solo a nivel económico. sino también a nivel deportivo. Bale sería el líder de la institución y del proyecto, el cual ha hecho saltar las alarmas en la Premier porque se espera la llegada de un nuevo Chelsea o Manchester City.

De momento no se sabe mucho más allá aparte del simple interés de las urracas, pero habría que ver si Bale quiere cambiar de aires. Siempre que le han preguntado a él o a su agente, Bale o Barnett han dicho que no se movería del Santiago Bernabéu y así ha sido.