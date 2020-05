Si no he recomendado antes "Heimebane" o "Home Ground" es porque no la había visto todavía pero les aseguro que si pusiera una nota a cada película/documental/serie, esta estaría entre las primeras. De origen noruego, fue alabada por la crítica nacional en 2018 y comenzó a ganarse cierta popularidad en el extranjero. En España, al no estar en ninguna de las plataformas más importantes, no se le ha dado mucha publicidad, pero es una maravilla. Está en Filmin, por cierto. Son 18 capítulos divididos en dos temporadas.

Se trata de una serie ficción, interesante y muy bien hecha. Se centra en un equipo noruego, el Varg IL, recién ascendido a la primera división. En la pretemporada su entrenador sufre un infarto que le impide continuar en los banquillos y es ahí cuando entra en escena la protagonista, Helena Mikkelse, interpretada por Ane Dahl Torp, una estrella de la televisión en Noruega. Da vida a una entrenadora con muchos conocimientos del fútbol, que ha obtenido grandes resultados en el fútbol femenino y que será la elegida como sustituta en lugar de la otra opción, Michael Elligsen, que en realidad es John Carew, que tiene una interpretación fácil ya que es uno de los jugadores más populares del país pero ya veterano, que vive sus últimos partidos como profesional.

Helena será la primera entrenadora de fútbol en toda la historia de la liga del país, con todo lo que eso conlleva. No importan sus conocimientos que tenga sobre el fútbol porque se la va a juzgar sin haber podido demostrar todavía su valía. Todo por ser mujer, claro. Vamos a ver su difícil adaptación, los problemas que tiene en un vestuario lleno de hombres, donde rebosa la testosterona, o la negativa de una afición retrograda. Es un debate, que es constante, pero que se trata con profundidad y sin caer en la exageración o abuso.

Lo bueno de esta serie, al margen de que parece todo muy real, es que toca todos los palos y entresijos del fútbol, esos detalles cada vez más ocultos en España por la opacidad de los clubes y de sus jugadores. Ese ambiente futbolístico está muy bien tratado y es algo que pocas veces se ha visto en televisión. LA presión, el dinero, el compañerismo, la lealtad, la fama… Es una seria de fútbol, que ya es bastante complicado encontrar, pero además es divertida, elegante, tiene ritmo, muchos personajes y en definitiva, es completa. Estoy seguro que va a satisfacer a todos los amantes de este deporte.