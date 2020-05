Italia lo ve distinto a Tebas: "Si hay un contagio, aislaremos a todo el equipo"

Los clubes de la Serie A decidieron este miércoles que, si el Gobierno da su aprobación, la liga italiana se reanude el 13 de junio. La idea es completar la temporada antes del 2 de agosto, con jornadas cada tres días.

El acuerdo está pendiente de la luz verde del Ministerio de Sanidad italiano. El Ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, avisa a navegantes: "La Serie A solo regresará en un marco de total seguridad. En el fútbol es imposible evitar el contacto. Ante un contagio, se deberá aislar a todos. No podemos dar un paso en falso".

Un argumento que va en contra de lo que vende Javier Tebas en España. En La Liga, como en la Bundesliga, si se produce algun positivo por coronavirus, se aislará únicamente a dicho jugador. En Italia, como deja bien claro Spadafora, aislarán a un equipo entero, lo que hace, prácticamente inviable, que se pueda completar la presente temporada.

En España, el Gobierno aún no se ha pronunciado. Sin embargo, la conexión Pablo Iglesias – Roures -el dueño de Mediapro perdería unos 85 millones de euros si no se reanuda esta temporada, y presiona a su amigo Iglesias para que el Gobierno no ponga trabas al plan de Tebas- presagían un escenario en el que se fuerce completar la temporada cueste lo que cueste -utilizando unos 30.000 test, aislando solo a los jugadores, no a todo el plantel, que den positivo o haciendo jugar a los equipos tras dos meses parados, cada tres días en pleno verano-. El dinero y los intereses, mandan.