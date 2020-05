Mark Clattenburg, árbitro británico que impartió justicia en la final de la Champions de 2016 entre Atlético de Madrid y Real Madrid ha vuelto a recordar lo que pasó ese día en Milán y sus declaraciones ya están generando polémica en ambos bandos.

En declaraciones para el diario londinense Daily Mail, Mark señala que se equivocó gravemente en el 1-0 de Sergio Ramos. Más que señalarse a sí mismo señala a su juez de línea que no vio el claro fuera de juego del capitán blanco. La afición del Atlético reclama eso y la del Real Madrid un penalti previo.

"En esa final, el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte pero el gol fue en fuera de juego por muy poco. Nos dimos cuenta en el descanso. Era una acción difícil y mi asistente falló", comentó Clattenburg en Daily Mail.

Tras reconocer el error, el colegiado también habló de la jugada del penalti de Pepe a Torres y de lo que supuso para él medir al central del Real Madrid: "Vuestro primer gol no debería haber subido al marcador" y se calló. "La gente pensará que es raro, porque dos errores no hacen un acierto. Los árbitros no pensamos así, pero los jugadores sí. Sabía que si le decía eso aceptaría la situación. No era nada divertido arbitrarle, tenías que estar vigilando constantemente".

Además, Mark habla de simulaciones por parte de Pepe: "Pepe estaba rodando por el suelo, actuando. Lo intentó dos veces para ver si expulsaba a algún jugador del Atlético. Otro árbitro hubiera picado, pero yo había hecho los deberes. Aunque intentaba no dejarme llevar por los prejuicios, conocía bien su forma de pensar y me hizo falta para intentar llevarle. Es un jugador del que no puedes fiarte. Un partido podía estar siendo fácil y, de repente, él hacía algo".