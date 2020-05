Green Street Hooligans es para muchos la película que marcó una generación. Coproducción entre Reino Unido y Estados Unidos que ambienta, como ninguna otra, la violencia extrema que existía en el fútbol británico por parte de sus aficionados más radicales. La cinta es tan realista que hay algunas escenas que cuesta ver y por lo tanto y lo digo en el primer párrafo, no es apta para todos los públicos. Guste o no, esta película ayuda a entender un movimiento que, afortunadamente, cada vez tiene menos apariciones en el fútbol, su excusa para, simplemente, imponer sus ideas o pegarse con la grada de enfrente.

La historia se centra en un joven estudiante que es expulsado de manera injusta de la universidad de Harvard. Es un estudiante de periodismo, interpretado por Elijah Wood -siempre ligado a su papel de Frodo en El señor de los anillos- que decide viajar a Londres para ver a su hermana y conocer a su sobrino. El marido de su hermana es un antiguo hooligan que dejó atrás esa vida para formar una familia, pero su hermano pequeño (Charlie Hunnam) si siguió sus pasos al frente de la banda más radical del West Ham.

Las críticas más duras sobre la película afirmaban en su día que era "una apología de la violencia". Yo no estoy de acuerdo. Es más bien todo lo contrario. Si bien es cierto que la metáfora final no es la más idónea, creo que precisamente se busca lo contrario: con la realidad que se denunció a través de varios periodistas infiltrados, denunciar las actividades violentas que existen en algunos aficionados de clubes de fútbol. Hubo años muy duros en el fútbol inglés y no hace falta recordarlos porque hubo hasta una sanción europea a nivel global para todos los clubes ingleses. En esta película se centran en la rivalidad entre el West Ham y el Millwall.

Los hooligans o ultras son dignos de estudio. ¿Por qué son así? Su cultura, su trasfondo social, sus motivos... algunas de estas preguntas se resuelven en una película humana. Al fin y al cabo cada uno de estas personas que se reúnen para pegarse tienen sus vidas, sus trabajos, familias y un pasado. Mención especial para Elijah Wood, que hace una interpretación espectacular. Su transformación, de niño bueno en Harvard a ultra del West Ham, es perfecta.