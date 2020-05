Messi responde a Setién por la Champions: "Quizá me entendió mal o no se lo explicaron bien"

Lionel Messi por un lado y Quique Setién por el otro. Las palabras del astro argentino y la opinión sobre las misma del técnico azulgrana. La historia empieza con una pregunta sobre las opciones del Barcelona de ganar la Champions y con la respuesta exigente de Messi diciendo que "jugando mal como hasta ahora" no era posible llevarse la 'orejona'.

"Después de lo que he visto estos años en el en el fútbol, podemos ganar la Champions, no estoy de acuerdo con las palabras de Messi", comentó Setién tras las palabras de su estrella. Ahora, semanas después, Leo ha sido entrevistado por Sport.

Parón por coronavirus

"Puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos".

Riesgo de contagio

"El riesgo de contagio está en todas partes, cuando sales de casa el riesgo ya está ahí, por lo tanto creo que no hay que pensarlo mucho porque si no puede dar ganas de no salir a ningún lado. Pero también entendemos que es imprescindible cumplir con los protocolos y extremar las medidas de prevención al máximo".

Posible fichaje de Lautaro Martínez

"No sé muy bien si hubo o hay negociaciones ahora mismo por él, no tengo ni idea. Creo que ya lo comenté, que Lautaro es un delantero impresionante, sobre todo porque yo creo que es un punta muy completo: es fuerte, regatea bien, tiene gol, sabe proteger la pelota... Pero bueno, habrá que ver qué pasa finalmente con él y con otros nombres que suenan".

Respuesta a Quique Setién

"Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda, pero no jugando de esa manera que veníamos jugando. Ahora bien, cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. La mía se basa en que tuve la suerte de jugar la Champions todos los años y sé que no es posible ganarla jugando así como veníamos jugando. Quizá Setién lo entendió mal".