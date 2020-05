El ministro italiano de Deportes, Vincenzo Spadafora, ha informado de que el Comité Técnico Científico ha dado el visto bueno para que los clubes de la Serie A vuelvan ya a entrenar en grupo y ha asegurado el 28 de mayo se reunirá con la Federación de Fútbol (FIGC) y la Liga italiana para decidir la fecha en la que se reanudará la competición tras el parón por culpa de la pandemia de coronavirus.

"El Comité Técnico Científico ha aprobado el protocolo de la FIGC para la reanudación de los entrenamientos en equipo de los clubes de fútbol. Es una óptima noticia, los entrenamientos en grupo pueden reanudarse", ha dicho Spadafora en una entrevista a la televisión pública RAI.

El Comité Técnico Científico ha aceptado un nuevo protocolo en el que no se prevén concentraciones blindadas de varias semanas en los centros deportivos y ha decidido suavizar las peticiones en caso de positivos por coronavirus en la plantilla. "Si hay un caso de positivo el contagiado estará en cuarentena y los demás pueden seguir trabajando, pero controlados. Es correcto que el fútbol pueda reanudarse en condiciones de seguridad", ha informado Spadafora.

Inicialmente, el Comité Técnico Científico ordenaba que todo el equipo estuviera quince días en cuarentena en caso de jugador positivo por coronavirus, pero revisó este punto a petición de la FIGC.

Los clubes, que llevaban entrenando con sesiones individuales desde el 4 de mayo, podrán empezar ya con las grupales, lo que aumenta el optimismo sobre las opciones de reanudar la Serie A, parada desde el 9 de marzo. "Convoqué el 28 de mayo a (el presidente de la FIGC, Gabriele) Gravina y a (el presidente de la Serie A, Paolo) Dal Pino para decidir una fecha segura para reanudar la Serie A. Si el campeonato se reanuda, hay que terminarlo y todas las soluciones son útiles, incluido un playoff", afirmó Spadafora.

"Hacer como Francia y abandonarlo todo habría sido más fácil. Pero yo no quise tomar esta decisión, al igual que no quise dar fechas seguras para una reanudación cuando no teníamos datos suficientes. Ahora que se puede, es correcto hacerlo", concluyó.