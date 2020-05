¿Qué cedidos tiene el Atlético de Madrid para paliar la crisis económica por el coronavirus?

El Atlético de Madrid vive una situación complicada tras el ERTE al que se ha acogido el club y que viene derivado del pasado caótico de la entidad y de la actual crisis por el coronavirus. El conjunto rojiblanco, que este año alcanzaba un presupuesto de alrededor de 500 millones verá reducida esta cifra la temporada que viene e incluso podría perder un tercio si no se clasifican para la Champions.

La situación es delicada y no solo para los colchoneros, también para otros equipos que tendrán que buscar fórmulas que les permitan crear plantillas más completas y más competitivas. Fichajes de jugadores que acaban contratos, vender para fichar o incluso trueques... se busca de todo para cumplir con el expediente, pero algo que parece común en todos estos clubes es que los cedidos podrían regresar para ayudar a sus equipos de origen.

En el Atlético de Madrid hay siete futbolistas que están cedidos y uno que podría regresar al tener una opción de recompra. Analizamos la situación de todos ellos.

Nikola Kalinic, Roma

El delantero croata está cedido en el equipo italiano tras no convencer como suplente el curso anterior. Su situación no ha mejorado ya que no tiene muchos minutos en la Roma y se antoja complicado que vuelva al Atlético para jugar. Podría volver para ser vendido o entrar en alguna operación.

Francisco Montero y Víctor Mollejo, Deportivo

Los dos jugadores, central y atacante, están cedidos en el Deportivo de la Coruña donde están viviendo un máster de sufrimiento por la mala situación del club gallego. Mollejo es el que más está destacando marcando goles y mostrando una gran versión. Montero sigue muy condicionado por el mal momento de la zaga coruñesa. Solo Mollejo tiene posibilidades de regresar y quedarse en el Atlético aunque se podría repetir cesión.

Nehuén Pérez, Famalicão

El argentino de solo 19 años está viviendo una gran primera temporada fuera de su tierra. Llegó al Atlético procedente de Argentino Juniors y ha destacado tanto en las categorías inferiores de su selección como en el Famalicão portugués donde está cogiendo experiencia. Su rendimiento está siendo muy bueno y si el Atlético vende a alguno de sus centrales podría ocupar el puesto de cuarto zaguero en esa demarcación. Seguir cedido es la otra variante. Si el Atlético ficha a Salisu del Valladolid, este podría estar por delante de Nehuén o seguir cedido un año más en Pucela.

Axel Werner y Nicolas Ibáñez, Atlético San Luis

Werner tuvo oportunidades en partidos oficiales por la lesión de los dos primeros porteros rojinlancos, pero su nivel aún no llega a ser el adecuado para quedarse como alternativa a Oblak. Tiene 24 años y está cedido en el Atlético San Luis, franquicia del equipo rojiblanco en México. Allí también está el delantero Nicolas Ibáñez, fichado este verano por el Atlético, que lo dejó cedido en su club de origen. Ninguno de los dos parece con opciones de ganarse un puesto en la plantilla del Cholo.

Caio Henrique, Gremio

Centrocampista brasileño cedido por el Atlético de Madrid al Gremio carioca. Está dejando buenas sensaciones y es del agrado del club colchonero. Aún así suena para entrar en alguna operación o para ganar dinero con su traspaso ya que el centro del campo del Atlético está muy poblado.

Santo Borré, River Plate

No es un jugador cedido, pero por siete millones el Atlético de Madrid puede recomprar parte de los derechos del jugador. También suena para entrar en alguna operación o para sacar más dinero por su venta.