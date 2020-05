Álvaro Negredo: "No es de un Gobierno serio que nos hayan colado mascarillas 'fake'" Según el delantero, el Ejecutivo "pensó que no iba a ser para tanto y han llegado miles de muertes. Está clarísimo que no ha hecho las cosas bien".

Álvaro Negredo, en un entrenamiento con el Valencia. | EFE Álvaro Negredo, que actualmente milita en el Al Nasr de Dubai, ha regresado esta semana a España tras estar confinado dos meses en los Emiratos Árabes Unidos. En una entrevista al diario ABC, el delantero, que cumplirá 35 años el próximo mes de agosto, analiza la situación actual de la pandemia del coronavirus, así como la gestión por parte del Gobierno. El futbolista vallecano se ha mostrado muy crítico con el Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Ha habido muchas cosas de chiste. No es de un Gobierno serio que nos hayan colado mascarillas fake. ¿Cómo es posible que haya sucedido esto? Muriéndose cada día centenares de personas y no ha habido nadie que haya dicho 'basta, hasta aquí'. Se han reído de nosotros y un Gobierno de un país serio como España no puede permitir que se rían de nosotros". Considera Negredo que gran parte de esta gestión se debe a que el Gobierno "reaccionó tarde". "Es innegable que ha habido decisiones erróneas. Pensaron que no iba a ser para tanto y han llegado muchísimas desgracias y miles de muertes. Está clarísimo que el Gobierno no ha hecho las cosas bien", destaca al respecto. Asimismo, el madrileño desvela que su confinamiento en Dubai ha sido "más estricto" que en España". "Para ir al supermercado o farmacia tenías que pedir autorización al Gobierno a través de una aplicación y al menos tenía que haber tres días de diferencia entre salida y salida. Allí actuaron a tiempo y con eficiencia y de hecho las mascarillas fueron obligatorias desde el principio", ha apuntado. Compartir

