Iturralde González, excolegiado español de Primera División y uno de los árbitros más polémicos tanto dentro como fuera del terreno de juego, ha vuelto a hacer saltar la banca con unas declaraciones subidas de tono, al menos de tono deportivo, por supuesto.

En la Cadena Ser, concretamente en el programa El Larguero, Iturralde fue preguntado por el tanto por ciento exacto de árbitros que son del Real Madrid o del Barcelona y él fue contundente señalando que un "90%" eran del primero y el resto del segundo.

Estas palabras son la continuación de la que dijo en su día en el desaparecido programa de Marca TV Tiki taka: "Los árbitros del fútbol español no venimos de Marte. Te metes a árbitro porque te gusta el fútbol, y si te gusta el fútbol no creo que haya nadie al que no le guste un equipo. Yo tengo la suerte de haber nacido en Bilbao y en Bilbao la gente es del Athletic. Sin embargo, en el resto de España la mayoría son del Real Madrid o del Barcelona porque son los equipos que ganan, y es así. Y entonces los árbitros vienen de ahí, y la mayoría son del Real Madrid".

Eso sí, Iturralde destacó en su día que ser de un equipo no quiere decir que no seas profesional con tu trabajo: "La mayoría lo son, pero eso no quiere decir que cuando piten al Madrid no sean profesionales".