Bale vuelve a hacer declaraciones... sobre su afición por el golf

Gareth Bale no suele hacer muchas declaraciones y menos en España, donde tiene una relación complicada con la prensa española, y sus palabras suelen llegar desde su país natal, Gales. En esta ocasión sus palabras tuvieron lugar en el podcast de golf de Erik Anders Lang, donde defendió su pasión por este deporte.

"No debería ser un problema para mí jugar al golf, pero lo es. Mucha gente tiene problemas con el hecho de que juegue al golf. No sé por qué razón, lo he hablado muchas veces y a todo el mundo le parece bien", comentó Gareth.

El jugador del Real Madrid, preparado ya para el reinicio de la liga, también destacó que su relación con la prensa española no es ni mucho menos la mejor: "Especialmente los medios tienen esa percepción de que no es bueno para mí, que debería estar descansando, o que puede generar lesiones".

Y para terminar con su argumento, Bale puso de ejemplo a una estrella de la NBA, concretamente de Los Golden State Warriors: "Luego veo a gente en América, por ejemplo Stephen Curry, que juega el día del partido por la mañana. Y si yo juego dos días antes de un partido dicen: ¿Qué está haciendo? ¿Si los aficionados del Madrid están interesados en mi golf? No, en absoluto".