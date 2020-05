El agente de Achraf se lo deja claro al Real Madrid: "Él lo que quiere es jugar partidos"

Alejandro Camaño, representante de Achraf, es protagonista en las últimas horas por haber atendido a los micrófonos de Onda Madrid para hablar del futuro de su pupilo y representado, que, por supuesto, pasa por el Real Madrid.

En la entrevista se dejan varias cosas claras, pero la más importante es que el actual lateral del Borussia Dortmund quiere seguir jugando partidos como lo hace en Alemania y también triunfar en el equipo del que proviene.

"Tenemos como información que termina la cesión y que se incorporará al Madrid. ¿Qué pasará en el futuro? Achraf lo que quiere es jugar partidos, es el único del Dortmund que ha sido siempre titular. Tenemos que analizar la situación, no hay prisa. Es muy joven, muy bueno, pero hay que jugar partidos. Con el Madrid hay un diálogo magnífico y siempre le quieren tener en el radar. Nosotros lo que no queremos es alejarnos demasiado del Madrid", comentó el agente de Achraf.

Camaño, cómo no, pone de ejemplo a Dani Carvajal, cedido en su día al Bayer Leverkusen y ahora lateral titular del Real Madrid. Él es el mejor ejemplo para Achraf que quiere seguir el mismo camino.

"Achraf debuta con Marruecos a los 18 años, ya se le veían maneras de élite. La experiencia en Alemania es muy buena. Le quería toda Europa: ingleses, italianos, alemanes... El Dortmund me parecía el lugar idóneo, en una ciudad no muy grande, una hinchada importante... Ya tenía que sentir la sensación de la gente, de la presión en el campo. Era la mejor universidad", contestaba el agente del marroquí.

Por último cabe destacar el tema de una posible renovación de Achraf y de su relación con Zidane: "Tiene contrato hasta 2022. La relación con el Madrid es muy profesional, inteligente. No me han dicho nada de renovar, pero cuando me lo digan se planteará. No depende de la situación contractual sino del fútbol. Zidane lo conoce perfectamente, habla con él, tienen una relación magnífica, sus hijos coincidieron con el Castilla... Para Achraf, el Madrid es casa. Lo que pase será en beneficio de todos".