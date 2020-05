La Fiscalía pide 6 meses de prisión para Diego Costa por un delito contra Hacienda

La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales seis meses de prisión y una multa de algo más de medio millón de euros para el futbolista del Atlético de Madrid, Diego Costa, por un delito contra la Hacienda Pública relativo al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de 2014. La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado el juicio por esta causa para el jueves próximo.

Esta noticia no es nueva ya que en su día, concretamente en una noticia publicada el 13 de agosto de 2019, el diario El Mundo adelantaba este procedimiento judicial.

"El delantero ha confesado su culpabilidad en un delito fiscal por defraudar 1,1 millones de euros en un patrocino con Adidas durante el año 2014, justo cuando abandonó la entidad colchonera para irse al Chelsea. Según informa El Mundo, Costa ya ha abonado la cantidad defraudada y está previsto que pague la sanción correspondiente, un total de 600.000 euros", comentaba ese día el medio español.

Ahora, a 29 de mayo de 2020, la noticia vuelve a salir a la palestra en las mismas condiciones en las que se hablaba el año pasado.

El entorno del jugador siempre ha dicho lo mismo y mantiene su versión: "Costa era residente fiscal en el Reino Unido en 2014. Por lo tanto, no tenía obligación de tributar los referidos derechos de imagen en España, por lo que no advierte que se haya cometido ninguna irregularidad. Costa no percibió el dinero de su patrocinio en España mediante estructuras societarias radicadas en paraísos fiscales gestionadas mediante testaferros. En su caso, percibió los fondos de forma directa en su cuenta corriente personal y el problema al que se enfrenta radica, en principio, simplemente en la no tributación en nuestro país".