El Bayern asusta a Europa: números históricos

El Bayern protagonizó un nuevo festival goleador ante el Fortuna Dusseldorf, al que venció por 5-0, resultado que le permite establecer un nuevo récord, pues acumula ya 86 tantos tras 29 encuentros de la Bundesliga alemana.

Esta es su mejor marca en los 57 años de existencia de la competición germana. Bajo la dirección de Hans-Dieter Flick el campeón bávaro ha logrado 61 dianas en 19 partidos. Otra marca histórica del club, que está cada vez más cerca de sellar otro título liguero.

"Las estadísticas y los récord no me interesan actualmente. A mí solo me interesa jugar una temporada exitosa. En el Bayern todo se basa en que tienes que ser campeón y ese es el objetivo que tenemos", aseguró no obstante el técnico tras el encuentro.

El polaco Robert Lewandowski, su gran referencia ofensiva, volvió a 'mojar'. Logró un doblete, con lo que ya le ha marcado a todos los equipos que militan en la presente Bundesliga.

Lewandowski suma ya 43 tantos oficiales en la presente campaña, con lo que ha igualado su récord personal, ya que en la temporada 2016/17 alcanzó dicha cifra.