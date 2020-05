Messi, sobre el coronavirus: "Me crea una frustración enorme que la gente pierda familiares y no pudiera despedirlos" "El fútbol, como la vida en general, pienso que no volverá a ser igual", reflexiona el argentino en El País Semanal.

