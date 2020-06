Nadie deseaba ni esperaba una crisis sanitaria, social y económica como la que ha desatado el coronavirus a nivel mundial y dentro de toda la tragedia que ha rodeado al virus hay elementos indirectos que en el mundo del fútbol han condicionado y condicionarán a los clubes. Incluyendo a los más poderosos.

Según las estimaciones, fichajes pasados que superaban los 100 o 200 millones como los de Neymar por el PSG o los de Hazard y Joao Félix por Real Madrid y Atlético de Madrid, respectivamente, están destinados a no volver a ocurrir, al menos en un futuro cercano. Esta nueva situación ha provocado que cláusulas que antes parecían más que accesibles para los equipos más grandes ahora sean operaciones muy complicadas de ver y eso favorece, por ejemplo, al equipo de Diego Pablo Simeone.

Cuando el Atlético renovó a Oblak subió su cláusula de 100 millones a 120, es decir, apenas 20 kilos de diferencia, algo que molestó a los aficionados rojiblancos que entendían que era fácil de pagar para las potencias europeas. Ahora, sin querer, el Atlético se encuentra con que 120 millones parece, de primeras, una cláusula complicada de alcanzar. Eso sobre el papel, por supuesto. De ahí que ahora se viva una 'nueva y relativa tranquilidad' en el Wanda Metropolitano.

En el resto de la plantilla la situación es parecida. Jugadores como Saúl y Koke tienen una cláusula de 150 millones. José María Giménez, 120. La de Thomas es solo de 50 pero el objetivo es subirla hasta una cantidad de tres cifras con su próxima renovación. Jugadores fichados el año pasado como Trippier y Hermoso tienen 60 y 85, respectivamente. Y en otra categoría está Joao Félix que alcanzaría un blindaje de 300 millones. Son 'escudos' que ahora sí parecen más defensivos que antes.

Miedo a una rebaja del Atlético

Los aficionados del Atlético de Madrid deberían poder respirar medianamente tranquilos con las cláusulas de sus estrellas, pero los precedentes provocan más de un ataque de ansiedad a los hinchas colchoneros. Oblak es el que más preocupa. ¿Por qué? Porque su cláusula es de 120 millones, sin embargo, el futuro del esloveno siempre ha estado, nunca mejor dicho, en sus propias manos.

Cuando Oblak se quiera ir del Atlético de Madrid se irá. Eso lo tienen claro en la dirección deportiva y técnica del cuadro madrileño. Jan estudiará su situación, sus ambiciones y la marcha del Atlético cada temporada y si algo de esto falla y llega un proyecto atractivo, el portero buscará una salida. Oblak no es de prometer fidelidad eterna, porque entiende que sería mentir a la que es su afición, y por eso se teme que pueda salir por una cifra menor a la estipulada en su contrato. El punto a favor del Atlético en este caso es que la última gran venta fue la de Griezmann y en ese caso, pese a la polémica, el Barcelona pagó la cláusula que tenía a partir del 1 de julio. Por otro lado, Oblak es muy feliz en el Atlético de Madrid.

Si el Atlético respeta la cláusula de Oblak y no hay rebajas dificultará mucho su salida.

Icardi, 50 millones pagados por el PSG

En esta nueva época marcada por el coronavirus se espera que no haya grandes fichajes, pero el PSG ya ha empezado con su show particular fichando a Mauro Icardi de forma definitiva pagando al Inter 50 millones. Equipos como el galo o el Manchester City son los que más preocupan por su potencial económico basado en jeques y por detrás aparecen otros como Real Madrid, Juventus, Barcelona, Chelsea, Liverpool, Manchester United o incluso el Newcastle, que en un futuro sería el nuevo City de la Premier League. Como no, Oblak está y estará en la mira de todos ellos.