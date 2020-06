Nacho no garantiza su permanencia en el Real Madrid el año que viene

Nacho Fernández, central del Real Madrid, marcó el reto de vencer los once partidos que se disputarán cuando se reanude LaLiga Santander, para remontar los dos puntos de desventaja con el Barcelona y conquistar un título que aseguró se llevará el que mejor se "adapte" a una "situación diferente".

"LaLiga la ganará el que mejor se adapte a esta situación, va a ser todo muy diferente", aseguró Nacho en Vamos. "Estamos a solo dos puntos. Nos encantaría estar por encima, como pasó antes del último partido de Liga, pero dos puntos no son nada. Nuestra misión es ganar todos los puntos para ponérselo difícil al Barcelona, pero hay que ir partido a parido, adaptarnos a esta situación diferente", añadió.

Para Nacho la decisión de aumentar a cinco los cambios de cada partido será beneficioso para todos. "Los cambios son importantes porque venimos de mucho tiempo sin entrenar todo el equipo y tenemos partidos muy seguidos. Los entrenadores estarán contentos para dar descanso a jugadores y que todos estén metidos en partidos muy importantes por lo comprimido que está el calendario".

El defensa madridista valoró la evolución del belga Eden Hazard y Marco Asensio, jugadores a los que recuperará Zinedine Zidane para la recta final de la temporada.

"Llevan mucho tiempo parados por sus lesiones pero les veo bien, fuertes y con mucha motivación. Ahora cuando empiece la Liga será el míster el que tiene que decidir, pero les veo con mucha confianza. Son lesiones que es mucho de cabeza y les veo bien mentalmente. Están para volver y ayudar al equipo", valoró.

Reconoció Nacho que han pasado una etapa muy extraña en los entrenamientos pero dijo que están al 95 por ciento. "Nos estamos preparando muy bien. Son semanas diferentes, con una preparación extraña porque no estas con todos los compañeros. El equipo está trabajando muy bien, tiene mucha confianza y vamos a llegar en buena forma. Quedan días para empezar, queremos llegar al cien por cien. Ahora estamos a un 95% y subiendo".

El Real Madrid disputará los partidos de local restantes de la temporada en el estadio Alfredo di Stéfano, que trae buenos recuerdos a Nacho de su etapa en la cantera pero al que confesó se tienen que adaptar.

"Ya hemos entrenado algún día y estamos adaptándonos. El estadio lo conozco muy bien, tengo buenos recuerdos. El club ha decidido que juguemos ahí, sería muy raro jugar sin público en el Bernabéu y será en el Di Stéfano, un campo muy bueno al que tenemos que adaptarnos lo más rápido posible", manifestó.

Por último, dejó de lado su situación personal sin confirmar que la próxima campaña vaya a seguir en el Real Madrid. "Ahora mismo no pienso en eso. Tenemos objetivos muy cercanos, como ganar la Liga y un partido muy complicado en Champions, y solo tengo en mi cabeza el próximo partido. El futuro cuando acabe la temporada me sentaré con mi entrenador y el club para tomar la mejor decisión. Amo el Real Madrid y me quedan dos años. Es una decisión de todos".