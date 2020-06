Caio Henrique es, junto al Mono Burgos, el nombre de moda en el Atlético de Madrid. El jugador brasileño de 22 años, que llegó a Madrid en 2015 para formar parte del filial colchonero, volvió a su país para sumar minutos y quizá en un futuro convencer a Simeone de que podía ocupar un puesto en el primer equipo. Ese momento ha llegado ahora en 2020.

El Atlético de Madrid ha recuperado a Caio Henrique que actualmente estaba jugando en el Gremio tras su paso por el Fluminense y por el Paraná. Fue en Brasil donde finalmente se ha instalado como lateral izquierdo a pesar de que él arrancó su carrera como centrocampista.

Libertad Digital ha hablado con Marcos Soares, uno de sus primeros técnicos cuando aún estaba en las categorías inferiores del Santos. Soares dirigió a Caio varios meses durante 2015, antes de dar el salto a la capital de España.

Pregunta: ¿Cuándo y cómo conoció a Caio Henrique? ¿Qué destacaba de él?

Respuesta: Le conocí en 2015 cuando llegue al Santos para entrenar en la categoría sub 20. Él jugaba como extremo diestro, pero siendo zurdo tenía facilidad para llevar la pelota por el medio. Tuve que hacer un cambio de posición porque vi que jugaba muy bien con el balón y que tenía una gran capacidad de pases cortos. Le puse a jugar como medio y su desempeño fue mucho mejor. Por la parte interior de la cancha lo hizo muy bien.

P: Caio ha cambiado la posición de mediocentro a lateral zurdo. ¿Cómo le ha visto en esa reconversión?

R: Le ha hecho muy bien a su carrera. Empezó a jugar ahí con el actual entrenador del Sao Paulo, Fernando Diniz , y su rendimiento ha sido muy bueno. Ha jugado varios encuentros en los que ha sido el mejor de esos choques. Ha evolucionado mucho como lateral izquierdo.

P: ¿Cómo le ha visto en su etapa en Brasil, cedido por el Atlético de Madrid?

R: No hay duda de que él necesitaba jugar. Cuando fue al Atlético era muy joven y jugaba en el B, pero necesitaba partidos a nivel profesional. En Brasil hizo buenos partidos, pero al principio le costó porque su primer equipo no era tan bueno como para destacar a través de su juego. En el Fluminense voló. Volvió a jugar en la selección sub 23 y demostró que puede ser un jugador de grandes equipos. Pienso que Simeone ha hecho una buena elección al recuperarlo.

P: Aún tiene que convencer a Simeone para ser el suplente de Lodi la temporada que viene. ¿Ve posible que pueda quedarse finalmente en el Atlético?

R: Pienso que sí. Tiene que probar que es un buen suplente para Lodi o incluso pelear con él para ser titular. Igual que en la selección donde Lodi ya es jugador de la absoluta. Simeone ya le conoce, sabe que puede estar ahí y esta última experiencia en Brasil le ha ayudado mucho.

P: ¿Qué cualidades de Caio ayudarían al Atlético de Simeone?

R: Caio consigue hacer un juego con mucho ida y vuelta y con unas condiciones físicas muy buenas. Hoy está mucho mejor que antes para convencer al Cholo. Hoy en día el fútbol pide que los jugadores jueguen en todo tipo de posiciones. Deben jugar muy bien con los pies tanto en largo como en corto. Es algo que él podrá mostrar porque lo tiene.

P: ¿Cómo es su personalidad? ¿Aguantará la presión?

R: Para mí no hay duda de que va a soportar la presión. No es fácil jugar aquí en Brasil con la hinchada exigiendo siempre que hay que ganar. A nadie le vale ser segundo aquí. Cuando llegué a Santos en 2015 percibí su inteligencia y su liderazgo y por eso le puse como capitán del equipo. Fue un gran acierto porque el tiempo me ha dado la razón.