Dudek revela que estuvo a punto de darle un puñetazo a Rafa Benítez

Año 2005. El Liverpool de Rafa Benítez conquistaba la Champions ante el Milan en la famosa remontada que pasó a la historia como la mejor final de esta competición, al menos en cuanto a emoción se refiere. Rafa Benítez triunfaba en el banquillo y Dudek en la portería. Tras la final todo se fue al traste.

Pese a ser uno de los héroes de la final, el que fuese en 2007 portero del Real Madrid, se encontró con la llegada del español Pepe Reina para ser el portero titular del Liverpool. Dudek quería jugar el Mundial y sabiendo de su suplencia buscaba una salida que Benítez no le permitió tener.

"Le dije a Rafa Benítez que el Mundial de 2006 estaba cerca y tenía que jugar al fútbol. Pepe era un tío genial, pero Rafa firmó un portero cuando estaba en mi mejor momento", confesó Dudek en FourFourTwo.

La historia prosiguió ya que, como cuenta Dudek, hubo un momento de alta tensión entre ellos que pudo acabar en un puñetazo del arquero al míster: "El Colonia estaba interesado, pero unos días antes de que se cerrara el mercado me llamaron: '¿Por qué Rafa ni siquiera habla con nosotros?' Me quedé sorprendido, creía que todo estaba acordado. Al día siguiente, me enfurecí con él después del entrenamiento. Me explicó: 'Sólo han ofrecido una cesión y eres importante para nosotros. Nos ofrecen 900.000 euros, ¿qué pasa si Reina se lesiona? No puedo meter esos 900.000 euros en una maleta y ponerlos de portero'. Ahí es cuando tuve ese loco pensamiento de darle un puñetazo en la cara. Ese susurro del diablo estaba en mi cabeza, pensando en que si le daba, me dejaría ir al Colonia".