Cuando habla Jonathan Barnett hay que poner bien el oído porque el futuro de Gareth Bale siempre ha estado en el aire porque incluso cuando las cosas han ido bien sobre el terreno de juego, como en 2014 o en 2018, el galés nunca ha tenido su permanencia garantizada.

En una entrevista para la BBC Radio 4, Barnett ha hablado nuevamente del futuro de su representado, pero esta vez ha dejado una doble puerta abierta, tanto seguir en el Madrid como volver a la Premier.

"Ha ganado casi todo a nivel internacional, excepto la Copa del Mundo, pero desafortunadamente juega para Gales, así que algunas cosas están más allá de él. Así que ganó todo lo demás, volver y jugar en la Premier League sería increíble, algo muy importante. Eso sí, no creo que quiera hacer eso en este momento. Está muy feliz de jugar en el Real Madrid".

Otro de los aspectos que tratar en la entrevista fue la posibilidad de ver a Bale jugando en el Newcastle, el nuevo millonario del fútbol inglés que podría seguir los pasos del Chelsea y del Manchester City.

"Es su vida lo que quiere liderar, no un nuevo proyectyo. Financieramente, no necesitará nada más por el resto de su vida, y la de sus sus hijos y nietos. Tiene un estilo de vida muy agradable. No veo por qué probablemente no acabe su carrera en Madrid", sentenció Jonathan.