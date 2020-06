El Atlético firma la paz con Cavani, Llorente prueba como '9' y Morata no se mueve El cruce de declaraciones tras no cerrarse el fichaje provocó fricción entre Cavani y el Atlético. Morata suena para el Inter, pero no se irá.

Cavani, Morata y Llorente. | Archivo Varios frentes se han abierto en la actualidad más reciente del Atlético de Madrid y Libertad Digital tiene información sobre los tres asuntos que rodean al club rojiblanco en las últimas horas. Los nombres que hay sobre la mesa son Edinson Cavani, Álvaro Morata y Marcos Llorente. Uno suena como posible fichaje, otro como posible salida relacionada con el propio Cavani y por último, el caso Marcos Llorente, sobre estrategia meramente futbolística. Sin novedades, pero ya hay paz entre Cavani y el Atlético Cada semana se vuelve a relacionar a Edinson Cavani con el Atlético de Madrid y a su vez con muchos otros equipos que necesitan reforzar su delantera y que saben que el uruguayo finaliza contrato con el PSG, hecho que le permite llegar gratis a cualquier club que le ofrezca un buen contrato. De momento y según ha podido saber Libertad Digital, no hay novedades con el tema Cavani. El Atlético de Madrid no ha vuelto a llamar al jugador o a su agente Walter Guglielmone, algo que sí han hecho equipos italianos como el Inter o clubes ingleses como el Manchester United, Tottenham o Arsenal. Incluso se habla del Newcastle, que apunta a ser el nuevo rico de la Premier. Pese a que no hay novedades, el entorno de Cavani reconoce que el asunto no está enterrado y que además ya se han limado asperezas con el Atlético de Madrid tras el cruce de declaraciones que enfrentó de forma dialéctica al agente de Edinson y por ejemplo, al presidente del Atlético, Enrique Cerezo. "¿Cavani? No estamos para que nos atraque nadie", llegó a decir Cerezo. La realidad, a día de hoy, y pese a las palabras de Cerezo es que la relación entre el agente de Cavani y el que realmente toma las decisiones en el Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, es buena. Por esa razón, si el Atlético vuelve a llamar, Cavani escuchará. Morata y el Inter, rumor sin fundamento real Como si de un vagón de mercancías se tratase, el tren de la actualidad colchonera tiene a Cavani en uno de sus vagones y justo después a Morata. El diario italiano 'Tuttosport' habla de un cambio de cartas entre Barcelona, Inter y Atlético con Lautaro llegando al Camp Nou, Morata al Inter y Cavani al Atlético de Madrid. Todos tendrían delantero y todos quedarían contentos, según la prensa italiana. Eso no es así. Según ha podido saber Libertad Digital, el Atlético de Madrid ya tiene cerrado el fichaje definitivo de Morata tras el pago de los 50 millones acordados con el Chelsea para transformar la cesión en traspaso y no hay ninguna intención de desprenderse de su actual '9'. Por otro lado, Morata es feliz en el Atlético y no tiene ninguna intención de irse, algo que comparte Diego Pablo Simeone que pidió su fichaje, está encantado con él y quiere mantenerlo bajo sus órdenes. Con todos estos datos, Morata y el Inter de Milán solo podrían compartir camino si el Atlético se mide al equipo de San Siro en competiciones europeas. Simeone pone como delantero a Marcos Llorente El Atlético de Madrid no contará con Joao Félix ante el Athletic por sanción, aunque ya está recuperado de la lesión de rodilla que sufrió hace más de unas semanas, y podría quedarse sin Correa que sigue recuperándose de un problema muscular. Como delanteros, Simeone puede contar con Diego Costa y Morata como nueves y como mucho con Yannick Carrasco como segundo punta. Esas son sus opciones sobre el papel, pero el Cholo ha probado hoy otra variante. Como ya pasó en Anfield ante el Liverpool, donde además marcó dos goles, Marcos Llorente podría repetir como delantero en San Mamés. Simeone ha ensayado con él junto a Diego Costa y eso abre la posibilidad de ver a Marcos más como '8', algo parecido a lo que hacía Raúl García en equipos como Osasuna, Atlético o Athletic, que como '5' al uso, es decir, pivote defensivo. El Cholo sabe que Llorente tiene unas características que le permiten jugar en varias posiciones y no es descartable que el técnico argentino pueda variar la posición de su jugador si la situación lo demanda. Compartir

