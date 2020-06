El Real Madrid va a terminar la temporada en el Estadio Alfredo di Stéfano, ubicado en la ciudad deportiva de Valdebebas. Es una decisión que está tomada al 100% tal y como contamos este martes en esRadio. El cambio de opinión en el CSD, que ha pasado de descartar público en las gradas hasta 2021 a valorar que haya aficionados en el final de LaLiga de esta temporada, no alterará los planes que tiene el conjunto blanco que se alegra de que la situación mejore pese a que no están contentos con este cambio que impediría que sus abonados pudieran disfrutar del desenlace del campeonato en el Santiago Bernabéu.

Tras los pactos de Viana, que fue así como denominó el Consejo Superior de Deportes (CSD) al acuerdo alcanzado entre este organismo, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol, el Real Madrid, como el resto de clubes, recibió la notificación de que no habría público en las gradas si finalmente se reanudaba la presente Liga. Esa fue la información que se transmitió desde LaLiga tras conocer la postura de Irene Lozano quien veía improbable que hubiera público, ya no en este final de campeonato, sino en todo el año. Sus previsiones apuntaban al 2021. Con esta información el Real Madrid tomó la iniciativa de impulsar las obras del Santiago Bernabéu.

Mes y medio más tarde todo ha cambiado, y el Gobierno tiene previsto que haya un tercio de aficionados en las gradas pero la postura del Real Madrid no ha cambiado. No va a parar las obras del Santiago Bernabéu. Obras que, por cierto, van a un ritmo muy alto según cuentan desde el conjunto blanco. Ahora están cambiando el césped para crear uno retráctil que pueda ponerse o quitarse en función de si hay un partido de fútbol, concierto u otro evento. La obra del estadio es una prioridad para Florentino Pérez y la Junta Directiva. Por lo tanto, los partidos que restan de la temporada se disputarán en el Di Stéfano donde no habrá público.

En este sentido el Real Madrid tendrá un hándicap porque no habrá nadie en las gradas, mientras podríamos ver el Camp Nou o el Wanda Metropolitano con público y animando a su equipo. Al margen de esta decisión, desde el conjunto blanco recuerdan que hasta la primera semana de julio no se sabrá si el CSD autoriza la vuelta del público a los estadios y acondicionar el Santiago Bernabéu no es cosa de un día. Calculan que tardarían unas tres semanas, por lo que tampoco habría tiempo para que se disputaran las últimas jornadas en el estadio si no se toma una decisión definitiva antes de finales de junio.