La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol ha acordado hoy la convocatoria de elecciones a la Asamblea General, a su Comisión Delegada y a la Presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.

El día señalado será el 17 de agosto o el 17 de septiembre para elegir al presidente de la RFEF y a la Comisión Delegada. Si finalmente fuera el 17 de agosto y ese día se disputase un partido de competición europea en el que participase un equipo español, la Asamblea se trasladará al primer día siguiente en que no concurra tal circunstancia.

A la convocatoria acordada hoy se unen el censo electoral provisional; la distribución del número de miembros de la Asamblea General por especialidades, estamentos y circunscripciones electorales; el calendario electoral; los modelos oficiales de sobres y papeletas; la composición nominal de la Comisión Electoral y plazos para su recusación; el procedimiento para el ejercicio del voto por correo; y el Reglamento Electoral.

Luis Rubiales parece no tener rival en esa convocatoria puesto que últimamente Iker Casillas no da señales de candidatura o no ha hecho ninguna declaración para confirmar su presencia. Lo que es importante es que la competición de la temporada que viene podrá empezar con un presidente electo en la federación y todos los caminos apuntan al actual.