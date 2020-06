Saúl sobre su futuro en el Atlético: "Firmé un contrato largo porque quería seguir aquí"

En pleno culebrón establecido en el tiempo con Thomas y el Atlético de Madrid como protagonistas, Saúl Ñíguez se ha desmarcado en una entrevista con Radio Marca de los rumores que le sitúan a él fuera del club a final de temporada. Suena mucho el Manchester United, pero sin nada concreto y con su contrato bien blindado, Saúl solo piensa en rojiblanco.

"Veo cosas en Instagram o en algún periódico que lo sacáis vosotros, pero yo no tengo ninguna noticia de ningún club. Estoy centrado en terminar estas jornadas consiguiendo el objetivo y luego ilusionadísimo con la Champions. Tengo un contrato de larga duración, que lo firmé porque quería seguir aquí. No tengo ningún problema en seguir aquí porque está mi familia, ésta es mi casa... La gente dice que salga a decir que no, pero si dices que no y luego pasa algo quedas mal. Yo solo me dedico a jugar al fútbol y lo que tenga que venir, que venga. Solo estoy centrado en conseguir el objetivo del Atlético que es estar entre los cuatro primeros y luego intentar conseguir el título más deseado de esta temporada", sentenció el '8' en Radio Marca.

Si hace unos días, Jonathan Barnett, agente de Bale y Saúl, confirmaba que el canterano rojiblanco ya estaba en un grande, ahora ha sido el propio jugador colchonero el que lo ha querido dejar claro. Eso sí, Saúl sabe de qué va esto del fútbol y no quiere descartar nada porque sabe que este deporte da muchas vueltas.

Más allá de este tema, Saúl habló del Athletic-Atlético de Madrid, el choque del domingo a las 14:00 horas que dará el pistoletazo de salida al reinicio de la Liga para el equipo de Diego Pablo Simeone.

"Tenemos muchas ganas y estamos ilusionados de volver a los campos y volver a competir, porque los partidos de entrenamiento no tienen nada que ver con los oficiales en los que te juegas los tres puntos. Nuestro objetivo de este año es estar entre los cuatro primeros y entrar en la Champions, que nos lo jugamos en estos 11 partidos", comentó el internacional español.

Por último cabe destacar que Saúl reconoció no estar todavía al 100% y fue muy preciso a la hora de hablar de los momentos en los que se sufre más tras meses de inactividad: "En los espacios cortos, cuando las piernas las tienes sobrecargadas, ha sido donde más me cuesta. En distancias largas o resistencia no estoy al 100% pero estoy bastante bien. Además, con esa fatiga es difícil acertar el pase".