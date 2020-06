Gabi termina su aventura en el Al Sadd y el Atlético está en el horizonte

Era una noticia oficiosa, pero no oficial, al menos hasta hoy cuando Gabi, exjugador y excapitán del Atlético de Madrid, ha comunicado a través de sus redes sociales que el 30 de junio dejará de ser jugador del Al Sadd.

"Quiero comunicar que no continuaré desde el 30 de junio en el Al-Sadd. Quiero agradecer a todos los trabajadores, compañeros, cuerpo técnico y aficionados por su trato estos dos años en los que se han convertido en mi familia. Os deseo mejor en el futuro. ¡Os echaré de menos! ", comentó Gabi en Instagram.

Gabi comunica que deja el Al Sadd. De oficioso a oficial. Hay que recordar que NO será el segundo de Simeone en el Atlético de Madrid. Ese papel es de Nelson Vivas. Pero sí podría ser ayudante, algo aún no cerrado pic.twitter.com/2MOe2mJ5NU — David Vinuesa Malbac (@Dvinuesa) June 15, 2020

Tras este anuncio oficial queda por saber qué será del futuro de Gabi. Libertad Digital lleva semanas anunciando que el '14' no será el segundo entrenador de Simeone tras la salida del Mono Burgos, ese puesto será de Nelson Vivas, pero Gabi sí puede llegar como ayudante. El acuerdo no está cerrado aunque no habría dificultad ninguna para que se llevase a cabo siempre y cuando el propio Gabi quiere embarcarse en este nueva aventura. Simeone, como ya hizo con Tiago hace unos años, le abriría las puertas de su cuerpo técnico sin problemas.

La afición del Atlético ya sueña con una pareja Simeone-Gabi en su banquillo. Sin embargo, ese sueño deberá esperar como mínimo una temporada más. Eso sí, el futuro del ex del Al Sadd tiene un claro color rojiblanco.