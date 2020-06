¿Corre peligro el puesto de Rubi como técnico del Betis?

Joan Francesc Ferrer Rubi, técnico del Betis, dijo tras empatar 2-2 con el Granada, lo que le complica mucho sus opciones europeas, que no teme por su puesto, que ya está centrado en la visita del sábado al Athletic y que está "con muchas ganas seguir trabajando" con sus "jugadores y en este club, que es maravilloso".

Preguntado en una rueda de prensa telemática sobre si teme por su futuro en el Betis, el entrenador catalán contestó tajantemente que no y aseguró que ya piensa en el próximo partido en San Mamés y está "con muchísimas ganas de conseguir esa primera victoria postcoronavirus" que se les está "resistiendo".

"No estamos contentos con el empate para nada. De este tramo final espero que el equipo gane partidos y acabe con las mejores sensaciones posibles, dándolo todo hasta el final, como hoy ante el Granada, y maquillar lo mejor posible una temporada que se nos ha torcido desde el principio", aseveró.

Rubi aseguró que van "a pelear con uñas y dientes" lo que queda de liga para revertir la actual situación y no van a "dejar de trabajar al máximo", y dijo que siempre intenta ser "superhonesto" al valorar a su equipo y no cree que hoy, "con un 82 por ciento de posesión y nueve remates frente a uno del rival" en la segunda parte, no cree que haya dado "malas sensaciones".

"Sí lo hemos pasado mal con el primer gol de ellos, pero hemos conseguido el empate y remontar. Si hubiéramos ido fuerte en ese córner (el que propició el 2-2 en el tiempo añadido), estaríamos hablando de una victoria, que se nos ha escapado en una jugada aislada en la segunda parte, pero el equipo lo ha dado todo", recalcó.

Sobre cómo se siente al estar cuestionándose su futuro, como en otros momentos de la temporada, recordó que él y sus ayudantes llegaron al Betis "con toda la ilusión" y que salieron del Espanyol "para poder lograr cotas bonitas y disfrutar de este club y de esta ciudad, pero nos está costado mucho este año y es verdad que en los momentos que necesitas un empujón no lo estamos teniendo", indicó.

"Voy a apretar los dientes y a seguir, es lo que voy hacer. Es una temporada que está siendo difícil para mi, para los jugadores, para el club y para todos, porque queremos hacerlo mejor de lo que está saliendo", resaltó el técnico barcelonés.

Rubi consideró que su equipo no hizo "un mal partido" ante el Granada, aunque sí les "falta algo de contundencia", y valoró que en la segunda parte lograron empatar, "el dominio" del Betis "ha sido más aplastante" y han hecho "un esfuerzo enorme para hacer correr al rival".

"Hemos conseguido el empate y luego remontar, y estábamos todos muy contentos, pero al final se nos han escapado dos puntos en el único remate a puerta de ellos en la segunda parte", lamentó.