Piqué: "Me rompí la cara por España. ¡Viva el Rey!"

España, de momento y sin estar nada mal, solo tiene un Mundial de fútbol y por eso cada detalle que nos hace recordar el título conquistado en 2010 en Sudáfrica es digno de recordar. Hoy 16 de junio de 2020, se cumplen diez años del partido del Mundial 2010 que España perdió por 1-0 ante Suiza. Perdió en su estreno, pero finalmente ganó el título.

A tenor de este aniversario, el medio L'Esportiu ha entrevistado al central del Barcelona, Gerard Piqué, que en ese partido acabó con sangre en la cara tras recibir una patada involuntaria justo en la jugada del 1-0 de los suizos.

"En el primer partido me abrieron la ceja, en el segundo el labio, y en dos días, en un entrenamiento, me dieron un pelotazo en la boca y me abrieron de nuevo el labio. Recuerdo a Vicente del Bosque diciendo: 'Pero qué mala suerte que tiene este chico'. Pero sí: me rompí la cara por España. ¡Viva el Rey!", comentó Piqué en la entrevista.

Piqué, más allá de este titular que ya está dando la vuelta al mundo, también habló de lo que supuso para él ese año 2010 y Sudáfrica. Hay que recordar que allí ganó el Mundial y conoció a la que hoy es su pareja, la artista colombiana Shakira. "Gané el título más grande que uno puede conseguir y conocí el amor de mi vida. Salí de Sudáfrica siendo una persona diferente y viví una experiencia inolvidable", relató Piqué.