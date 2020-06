Rodrigo: "El Manchester City tiene mejor equipo que el Real Madrid"

Rodrigo Hernández dejó el Atlético de Madrid el pasado verano para fichar por el Manchester City buscando lo que en Madrid no logró, jugar de la mejor manera para su estilo como centrocampista. Guardiola le ofreció un estilo más parecido al suyo y este año sus caminos se cruzaron con el Real Madrid en la Champions. La ida acabó con 1-2 para el equipo inglés que ahora deberá defender su renta en agosto.

En una entrevista para el diario AS, Rodrigo sigue manteniendo que tienen mejor equipo que el de Zidane: "No, porque el año pasado parecía que iba rodado y al final ni con un 2-0 pasas una eliminatoria, nunca sabes lo que puede pasar. Del Madrid no me fío, aunque hayamos ganado 1-2. Es el Madrid y ni mucho menos está sentenciado. Tenemos mejor equipo y lo demostramos en la ida, pero queda un paso por dar. Respetando al rival, tenemos que ir a por la victoria porque, si no, nos confundiremos".

En caso de eliminar al conjunto blanco, Rodrigo no se ve como favorito en la Champions: "Eso es cosa de la gente, no te da ventaja. Eliminar al Madrid, que ganó tres Champions seguidas y ha sido tan poderoso en los últimos años en Europa, daría moral y confianza para decir que se puede hacer. Pero hay grandísimos equipos en Europa, no sólo el Madrid. Sería un primer paso. Queda la vuelta, con un hándicap importante, que es que no podemos contar con nuestros seguidores".

Sobre el cambio de aires y de entrenador, del estilo Simeone al estilo Guardiola, el '14' quiso matizar que no hay tanta diferencia entre ambos: "Mucha gente piensa que son polos opuestos y que no tienen nada que ver, pero veo similitudes: son muy intensos, muy trabajadores, hacen que des lo mejor de ti todos los días, se toman los entrenamientos como si fuera competición porque es una oportunidad de aprender, te quieren al 100%, pendiente. A partir de ahí, cada uno tiene su manera de entender el fútbol y transmitirlo, y esto último me parece lo más difícil. Soy un afortunado porque la labor de ambos me ha completado como jugador".