Guardiola: "Estoy avergonzado de lo que los blancos hemos hecho con los negros"

Pep Guardiola afirmó en los micrófonos de Sky Sports tras el encuentro que el Manchester City le ganó al Arsenal por 3-0 en el regreso de la Premier League, que estaba "avergonzado" de la forma en que los negros han sido tratados por los blancos durante siglos :"Deberíamos enviar mil millones de mensajes a los negros. Han pasado más de 400 años en los que hacemos lo que le hacemos a estas adorables personas".

Antes del pitido inicial, jugadores, árbitros y miembros del personal en el banquillo se pusieron de rodillas en el suelo para mostrar su apoyo su apoyo contra el racismo.

El lema 'Black Live Matters' reemplazó los nombres de los jugadores en la parte posterior de las camisetas, como sucederá en los diez encuentros que se disputarán entre el viernes y el lunes en la reanudación de la Premier.

Estoy avergonzado, me avergüenzo de lo que los blancos le han hecho a los negros. Solo porque naciste de un color diferente, ¿cómo puede la gente pensar que eres diferente? Todos estos gestos de solidaridad antiracistas son buenos y positivos. Debemos hacer todo que podemos hacer para que la gente se dé cuenta de que esto no es aceptable .Todavía tenemos mucho que hacer por los negros que no hemos hecho hasta ahora

Hay que recordar que Guardiola tuvo serios problemas con Yaya Touré, jugador africano que llegó a insinuar que sus problemas con el técnico catalán en el City venían provocados por su color de piel: "He llegado a preguntarme si todo esto ha sido causa del color de mi piel y no soy el único que se ha hecho esta pregunta. Algún jugador del Barcelona sí se lo ha preguntado. No se porqué pero tengo la sensación de que estaba celoso. Me tomó por un rival, como si le hiciera un poco de sombra".