Varias cosas se le podía achacar al Atlético de Madrid antes del partido en Pamplona. Una era y es la falta de gol durante toda la temporada. Otra, la ausencia de ambición en los primeros 45 minutos de los partidos. La tercera que su gran fichaje de esta temporada aún no ha brillado como se esperaba de él. Y más allá de estas tres se pueden sumar una cuarta y una quinta hablando del "experimento" de Simeone con Marcos Llorente como delantero y también de la falta de eficacia del que lleva el '9' a la espalda.

Pues bien, el Atlético cogió todas las críticas en Pamplona, las puso sobre la mesa y con una 'manita' fuerte y firme golpeó los folios llenos de aspectos negativos hasta que la mesa quedó limpia e impoluta. Los rojiblancos tuvieron pegada, ambición desde el minuto 1 al 90, Joao Félix marcó dos goles, Morata anotó otro y Marcos Llorente se lució como segundo punta marcando y asistiendo. En resumen, faena completa en Pamplona con un chupinazo detrás de otro del equipo de Simeone.

El 0-5 ante Osasuna no hace otra cosa que demostrar que más allá de nombres en el once, el Atlético lo que necesita es ambición, intensidad y alguien que le aporte magia dentro del terreno de juego. Lo último lo encontraron con el retorno de Joao Félix y las dos primeras cosas llegaron de forma obligatoria porque esta vez no podían tirar de nuevo otro primer tiempo más merced a ese mal endémico que les ha costado un total de 13 empates este curso.

Simeone puso en liza un once con variaciones. Arias por Trippier, Héctor Herrera y Correa por Thomas y Carrasco en el medio y Joao Félix haciendo las veces de Marcos Llorente como segundo punta. Esos fueron los cambios del Cholo respecto a Bilbao, pero la razón principal del 0-5 colchonero no estuvo en los cambios sino en la actitud.

Osasuna se vio doblegado por un Atlético de Madrid que solo se vio en problemas cuando el gigantón Enric Gallego plantó cara a un serio Savic y a un jerarca Giménez. El charrúa está de dulce en su regreso y fue de los mejores del partido. Otro de los retornos más esperado era lógicamente el de Joao Félix, que esta vez sí mostró todo lo que puede aportar a su equipo. El '7' estuvo preciso en la elaboración, vertical en las transiciones y a eso le añadió un gran gol de listo y otro de delantero goleador tras pase de la muerte de Diego Costa. El camino hacia la tormenta perfecta estaba iniciado y el ingeniero que lo diseñó era el que más ganas tenían de ver los seguidores colchoneros.

La pareja de Anfield en El Sádar

El 0-1 y el 0-2 de Joao llegaron en los minutos 27 y 56, respectivamente, hecho que hizo patente el dominio casi total del Atlético sobre Osasuna. Solo con intensidad y ambición, que no es poco, Simeone encontró la mejor versión de los suyos que una vez rota la portería de Rubén fueron ganando confianza gracias a las travesuras de Don Félix. A partir de la hora de partido y ya con todo encarrilado llegaron los cambios y Simeone encontró lo que buscaba con la pareja de oro de Anfield. Marcos Llorente y Morata, en menos de tres minutos, del 79 al 82, encontraron el 0-3 y el 0-4 dando la razón a su entrenador que esperó a ponerlos sobre el campo para arrollar físicamente a su rival.

Hay que destacar una vez más que Marcos Llorente es a día de hoy una bestia colchonera. Solo hay que ver la velocidad de sus zancadas para saber que es el mejor comodín de Simeone. Si le pone al inicio sale enchufado desde el minuto 1 y si sale de revulsivo vuela como un avión por su tremendo desgaste físico. Gracias a eso marcó el 0-3. Un tanto lleno de potencia y fuerza. Y no se quedó solo ahí ya que dio el 0-4 de Morata (revisión VAR) y el 0-5 definitivo a Carrasco con un pase de la muerte que el belga no desaprovechó. "¡Está vivo!", gritará el doctor Simeone viendo su experimento.

0-5 del Atlético de Madrid, críticas guardadas por el momento en el cajón y dulces sueños en puestos Champions. Si la Real Sociedad falla este jueves, el Atlético pasará de buscar el asalto a la cuarta plaza a tener que defenderla y eso con ambición e intensidad es más sencillo.

Ficha técnica

0 – Osasuna: Rubén Martínez; Unai García (Nacho Vidal, m.67), Aridane, David García, Lato (Estupiñán, m.67); Roberto Torres, Darko (Adrián, m.61),Moncayola, Íñigo Pérez; Arnaiz (Rubén García, m.61), Gallego (Cardona, m.79)

5 – Atlético: Oblak; Arias, Savic, Giménez, Lodi; Correa (Llorente, m.63), Koke, Herrera, Saúl (Carrasco, m.86); Joao Félix (Thomas, m. 69), Diego Costa (Morata, m.63)

Goles: Joao Félix 0-1 (m. 27), Joao Félix 0-2 (m. 56), Llorente 0-3 (m. 79), Morata 0-4 (m. 81), Carrasco 0-5 (m. 87).

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité vasco), asistido por Jon Núñez e Iker De Francisco. El colegiado vasco mostró amarilla a Gallego, Arnaiz e Íñigo Pérez por parte de Osasuna. Por parte del Atlético amonestó a Arias y Savic con amarilla.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimonovena jornada de la Liga Santander disputado en el estadio El Sadar. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio por los fallecidos por la Covid-19.